Dette skjer i retten i dag

Onsdag er andre dag av saken der Anders Behring Breivik får behandlet sin begjæring om prøveløslatelse i Telemark tingrett.

Rettssaken foregår i Skien fengsel, der Breivik soner sin dom. Fengselets gymsal er innredet som en rettssal for anledningen.

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, for terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Minstetiden var ferdig sonet sist sommer.

Breivik har på papiret skiftet navn til Fjotolf Hansen, men ba under starten av rettssaken om at man bruker hans opprinnelige navn.

Fortsetter utspørringen

Under rettssakens første dag fikk Breivik komme med en fri forklaring. Utspørringen av ham ble ikke ferdig, og forsvarer Øystein Storrviks utstpørring av klienten blir derfor det første på agendaen onsdag.

– Det sentrale i et spørsmål om prøveløslatelse er hva min klient har tenkt til å gjøre framover dersom han får mer frihet. Det kommer jeg til å spørre ham om, sier Storrvik.

Etter Storrviks utspørring er det klart for sakens første vitne, som er innkalt etter ønske fra Breivik.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik har vært Anders Behring Breiviks forsvarer i mange år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er svenske Pär Öberg fra den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Under rettens første dag kom det fram at Öberg skal kaste lys over nettopp mulighetene Breivik vil ha i samfunnet dersom han skulle bli prøveløslatt.

Rettspsykiater

Senere onsdag skal også rettspsykiater Randi Rosenqvist redegøre for hvordan hun vurderer Breivik i dag. Rosenqvist har hatt jevnlige samtaler med Breivik helt siden han ble dømt i 2012.

I RETTEN: Den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist var tilhører i retten tirsdag. Onsdag skal hun vitne om risikorapporten hun har skrevet om Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Påtalemyndigheten motsetter seg en prøveløslating, og mener det fremdeles er stor fare for at Breivik vil begå alvorlige straffbare forhold om han ikke holdes fengslet.

– Jeg er opptatt av at man hele tiden mener det er fare for gjentakelse og et høyt farebilde rundt Breivik, uten at dette er testet på noen måte. Breivik har sittet isolert i ti år, og jeg mener man ikke har hatt noen grunn til å få bekreftet dette. Det kommer jeg til å etterlyse og spørre vitnene om, sier forsvarer Storrvik.

Torsdag er satt av til aktor og forsvarers prosedyrer. Dersom de tre dagene ikke skulle være tilstrekkelig, er det også berammet en fjerde dag for saken, i tilfelle det skulle være nødvendig.