Arne fikk parkeringsavgift på en vraket bil

I romjula fikk Arne Thorstensen fra Arendal en regning i posten fra parkeringsselskapet APCOA.

Ifølge fakturaen hadde Thorstensens gamle Volkswagen Touran stått parkert i Trondheim i midten av desember.

– Det er fem år siden jeg var i Trondheim og da var jeg der uten bil, så det hele var veldig rart.

Registreringsnummeret på bilen som var oppgitt på fakturaen var knyttet til en bil han hadde solgt for flere år siden.

– I tillegg vet jeg at den ble vraket av den nye eieren for nesten tre år siden, sier en frustrert Thorstensen.

SISTE BILDET: Bildet av Thorstensens Volkswagen Touran er tatt i 2018, kort tid før han solgte den videre. Foto: Privat

Han stiller seg uforstående til at parkeringsselskapet har sendt han en faktura knyttet til en bil som han ikke lenger er registrert som eier på, og som i tillegg er vraket.

– Hvis de bare hadde gått inn og sjekket bilnummeret, så hadde de fått opp at bilen var vraket.

I midten av januar fikk han et inkassovarsel. Da hadde beløpet steget fra 50 kroner til 70 kroner.

Selv om det ikke er snakk om store summer, mener Thorstensen at det blir for lettvint om selskapet skal slippe unna.

– Jeg mistenker at de driver med svindel. I og med at det er snakk om så små beløp, så går de vel ut ifra at folk bare betaler.

Driftsdirektør hos APCOA parkering, Carl-Erik Martinsen, avviser påstanden om at selskapet har gått inn for å svindle kunden.

– Nei, APCOA driver ikke med svindel. Vi kan gjøre feil, og da skal vi raskt rette disse, skriver Martinsen i en epost til TV 2 hjelper deg.

– Sender regninger i hytt og pine

Ragnar Skaalevik fra Bergen har også kontaktet TV 2 hjelper deg etter å ha fått tilsendt feil faktura fra APCOA.

– Regningen viste til at jeg skulle stått parkert på Oslo City den 15. desember, forteller Skaalevik.

Skaalevik sier at hans første impuls var å betale regningen, men så stoppet han opp.

– Jeg tenkte meg om og innså at jeg aldri hadde vært der med denne bilen. Jeg har aldri vært utenfor Vestland fylke engang med den bilen.

– Hvis jeg hadde fått regning fra Bergensområdet, så hadde jeg kanskje ikke tenkt meg om to ganger engang, og bare betalt, sier Skaalevik.

Han sendte epost til APCOA parkering om at det måtte ha skjedd en feil.

Skaalevik forteller at han ventet flere uker uten å få svar, før han sendte enda en epost til parkeringsselskapet.

– Da skrev jeg en ganske krass melding og fortalte at jeg hadde kontaktet TV 2 hjelper deg, og da fikk jeg svar ganske raskt etter det.

APCOA slettet fakturaen og Skaalevik fikk kreditnota i posten kort tid etter at han hadde fått svar på henvendelsen sin.

Selv om APCOA har rettet opp i feilen, reagerer han sterkt på at selskapet sender ut regning til feil bileiere.

– De kan ikke bare sende ut regninger i hytt og pine til hvem som helst.

Fikk regning på 1400

I fjor vår oppdaget Hilde Kristin Guddal ved en tilfeldighet at hun hadde fått en faktura fra APCOA parkering som viste at bilen hennes hadde stått parkert på Kuben parkeringshus i Hønefoss.

Beløpet var på hele 1400 kroner.

– Jeg har ikke vært i Hønefoss på 20 år, sier vossingen.

OPPGITT: Det siste året har Hilde Guddal fått fire feilsendte fakturaer i posten fra APCOA parkering. Foto: Privat

Etter at Guddal tok kontakt med parkeringsselskapet fikk hun også en kreditnota i posten, og fakturaen ble slettet. Men regningene fortsatte å komme i posten.

I løpet av det siste året har hun fått fire regninger tilsendt i posten fra parkeringsselskapet. Samtlige av fakturaene viser til at bilen hennes har stått parkert i Hønefoss.

Guddal forteller at hun meldte ifra til parkeringsselskapet hver gang hun fikk tilsendt feil faktura fra dem.

Begeret rant over for Guddal da hun i januar fikk et inkassovarsel på den siste fakturaen som ble sendt til henne.

– Vet ikke om jeg skal le eller gråte, men blir vel mest sint og oppgitt, sier Guddal.

– Vår høyeste prioritet

SVINDLER IKKE: Driftsdirektør Carl-Erik Martinsen aviser påstanden om at selskapet APCOA parkering forsøker å svindle kunden. Foto: APCOA

Carl-Erik Martinsen forklarer at feilen som regel grunner i at selskapets digitale avlesningssystem har lest av feil registreringsnummer på andre biler som har stått parkert.

– Jeg har forståelse for at slike saker kan virke sensasjonelle og veldig merkelige. Slike feil er svært sjeldne og dessverre vanskeligere å 100 prosent forhindre før de inntreffer, fordi algoritmene i systemet antar at alt stemmer.

Martinsen oppfordrer kundene til å ta kontakt med selskapet om de oppdager feilaktige opplysninger på fakturaen.

– Vi forstår at det kan oppfattes som en byrde for kunden at de selv må ta kontakt med oss for at vi skal få ryddet opp, men håper at de har forståelse for at vi aldri hadde sendt ut faktura til feil bileier om vi hadde visst om det på forhånd, forklarer Martinsen.

Driftsdirektøren viser til at selskapet kan kontaktes via kontaktinformasjonen som oppgis på fakturaen, eller via apcoasupport.no.

Martinsen presiserer også at selskapet jobber aktivt med forbedre systemene sine for å forhindre at dette skjer.

– Det arbeides systematisk med systemene våre både internt og sammen med leverandører. Dette er vår høyeste prioritet.

– Bør kunder som får tilsendt faktura fra APCOA være obs på at det kan være registrert en feilparkering?

– Kunder skal ikke behøve å være mer skeptiske til fakturaer som kommer fra oss enn fra andre selskaper, og det er alltid fornuftig å kontrollere at opplysninger i en faktura er riktige.

– Tar for lett på det

Ragnar Skaalevik mener at selskapet tar for lett på kritikken. Han mener at det ikke skal være kunden som har ansvaret for å melde ifra når de får feil faktura i posten.

– Det er helt bakvendt at vi selv må sitte og rydde opp i deres feil. Jeg syns det er helt horribelt at de holder på sånn. Dette må de få ryddet opp i, sier Skaalevik.