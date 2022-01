Norsk Kennel Klub-oppdretter kan ha smuglet mange hunder til Norge

Kjøpere er sjokkert og bekymret etter at de fikk vite hvor hundevalpen deres kommer fra.

– En valpefabrikk, sier leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, om bildene fra kennelen.

Oppdretteren avviser kritikken, se svaret hans lenger ned i saken.

TV 2 hjelper deg kan avsløre at en NKK-oppdretter har avlet og solgt hunder der mange av dem har blitt syke. Flere valper er også fraktet fra Litauen til Norge tilsynelatende uten å følge regelverket for kommersiell import.

Kristoffer Jansen og Alvilde Evensen ville ha en hund av rasen staffordshire bull terrier og kjøpte valp av en oppdretter de fant på Norsk Kennel Klub sine nettsider. Det endte ikke godt for paret.

– Vi kom over en oppdretter gjennom Norsk Kennel Klub som nylig hadde fått et kull som virket lovende, så da tok vi kontakt med han, forteller Kristoffer.

På Norsk Kennel Klub (NKK) sine nettsider kan du finne valper fra NKK-oppdrettere. Under tittelen «Hvorfor velge rasehund» skriver NKK: « Ønsker du å unngå å kjøpe en valp som er smuglet til Norge? Ønsker du å unngå at pengene du gir for valpen skal gå til noen som avler uten hundens beste som mål? ».

Kennelklubben fremhever også at du kan gjøre et trygt kjøp om du velger rasehund fra en NKK-oppdretter.

VESTBY: Oppdretteren ga inntrykk av at hundene var i Vestby. Foto: Skjermdump, NKK.

Valp for 25.000 kroner

Paret forsøkte flere ganger å få besøke hundene, som ifølge NKK sine sider skulle befinne seg i Vestby. Men oppdretteren sa etter hvert at hundene han solgte var i Litauen.

Se svaret fra oppdretteren lenger ned i saken.

De fikk, etter en del frem og tilbake, en valp levert på parkeringsplassen utenfor der de bor. Den hunden var en annen og eldre hund enn den de hadde avtalt å kjøpe.

Likevel, siden hunden hadde papirer fra NKK, forventet de at ting var i orden og betalte 25.000 kroner for valpen.

– Han virket seriøs, hadde papirer, pass, stamtavle fra NKK og alt av de tingene der, så da tenkte vi at det skulle være greit og at ting skulle være på stell selv om vi fikk en annen hund, sier Alvilde Evensen.

Paret tok raskt hunden til veterinær.

– Da fant vi ut at hoftene hans ikke var på plass og knærne ikke var sånn som det skulle være. Han hadde også tung pustelyd i nesa. En sånn prognose skal man ikke ha på en så ung hund, sier Kristoffer.

De ble enige med oppdretteren om å levere hunden tilbake, og fikk pengene igjen. De er glad for at de hadde nok kunnskap til å avdekke at hunden ikke var frisk, selv om det var veldig trist å levere den tilbake.

Oppdretteren bekrefter at de fikk en annen hund, men sier det var fordi Kristoffer først fremsto som en useriøs kjøper.

NKK-oppdretteren solgte hunder avlet i Litauen

TV 2 hjelper deg fikk flere tips om å undersøke hvor valpene som lå til salgs via NKKs nettsider egentlig befant seg.

På nettsiden til NKK var det oppgitt at oppdretteren, Andrius Burba, holdt til i Vestby.

TV 2 hjelper deg ringer og gir inntrykk av å være interessert i å kjøpe hund.

På spørsmål om valpene befinner seg i Vestby, svarer oppdretteren ja.

Oppdretteren Andrius Burba har over flere år solgt mange hunder som NKK-oppdretter, og flere av hundene har blitt syke med en arvelig form for allergi.

SKULLE KJØPE HUND: Kristoffer og Alvilde hadde gledet seg til å bli hundeeiere. Foto: Jan Kenneth Bråten.

Kristoffer og Alvilde kunne likevel dokumentere at de hadde kjøpt hund av Burba og at den kom fra Litauen.

For å kommersielt importere hunder lovlig for salg i Norge må en blant annet melde fra til Mattilsynet før en tar hundene inn i landet, om ikke mener Mattilsynet det er smugling.

Solgte hunder avlet i Litauen

Når TV 2 hjelper deg kontakter Andrius Burba, sier han selv at han ikke har vært i Norge de to siste årene, og at han dro til Litauen med hundene på grunn av pandemien. Burba forteller at han har solgt flere hunder i Norge på denne tiden, og at de er fraktet over grensen fra Litauen.

Men på tross av dette, finnes det ingen registrert kommersiell import, eller registrert førstemottaker av disse hundene hos Mattilsynet slik lovverket krever ved kommersiell import av hund.

Mattilsynet skriver:

«Hvis noen med overlegg ikke følger reglene for innførsel av hunder så vil Mattilsynet anse det som smugling.»

Burba svarer at han ikke var klar over at han som oppdretter måtte registrere hundene hos Mattilsynet før han tok dem inn i Norge. Han sier også at han har informert kennelklubben om at han flyttet. NKK vil ikke kommentere enkelt-saker og kan derfor verken bekrefte eller avkrefte dette.

I LITAUEN: Oppdretteren avler også på rasen boston terrier. Foto: Andrius Burba

Burba forteller at han brukte adressen til broren sin i Vestby fordi han mottok post blant annet fra NKK der, og at han aldri har bodd der selv. Han avkrefter også at hundene har vært i Vestby.

Kan gjelde mange hunder

Andrius Burba har kennelnavnet FraEspa. Før han dro til Litauen i 2020 leverte han hundene han solgte ved Tangen nær Hamar. TV 2 hjelper deg får bekreftet at Burba fortsatt brukte den gamle adressen i Tangen i kjøpskontrakten til to kjøpere som fikk valper levert i Norge høsten 2021.

Oppdretteren avler både på rasen staffordshire bull terrier og boston terrier. Etter at han flyttet hundene og oppdrettet sitt til Litauen, har han hatt mange kull. I 2021 hadde han 14 kull registrert i Norsk Kennel Klub. Disse ble formidlet på nettsidene der kjøpere kan finne valper avlet av kennelklubb-oppdrettere.

Hvor mange hunder oppdretteren faktisk har solgt i Norge fra disse kullene er ukjent, og NKK ønsker heller ikke å opplyse hvor mange av valpene som har havnet hos norske kjøpere.

– Sjokkert og bekymret

Et annet par som også kjøpte hund av Burba i fjor høst, reagerer kraftig når de får vite at valpen de har kjøpt er avlet i Litauen og tatt med over grensen til Norge derfra.

SJOKKERT: Kjøperne sier de aldri fikk vite at den lille valpen ikke var fra Norge. Foto: Privat

– Vi ble veldig sjokkerte og veldig bekymret. Vi skjønte ikke helt hvorfor dette ikke ble nevnt av oppdretter i det hele tatt, sier paret som ønsker å være anonyme.

De fikk hunden levert på døren av Burba.

Paret stolte likevel på at alt skulle være i orden siden hunden var registrert hos NKK, og det i kjøpskontrakten var opplyst Tangen som adresse.

NKK-oppdretteren har solgt for millioner

En opptelling i det åpne registeret Dogweb, viser at hannhundene til Burba har fått til sammen 460 avkom registrert hos Norsk Kennel Klub siden 2015. Med en kjøpesum på 20.000 tilsvarer dette 9,2 millioner kroner.

I en video som er filmet av en tidligere ansatt av Burba kan man telle over 80 hunder som står oppstallet i bur eller bokser i kennelen til Burba som han driver i Litauen.

Oppdretteren selv filmet en video som også viser noen av disse boksene, og som også viser at hundene har både luftegård og lekeplass.

– Får ikke nok stimuli

Åshild Roaldset, leder i Dyrebeskyttelsen Norge, mener Burba driver en valpefabrikk og reagerer på forholdene i videoen fra den ansatte.

– En valp som starter livet på denne måten og har de første ukene av livene sine her er fullstendig undersosialisert. Den får ikke de stimuli den trenger. Den trenger omsorg, trenger å sosialiseres, og bli vant til det familielivet den skal leve. Valper skal vokse opp hos familier.

Burba sier valpene blir sosialisert av familien hans og har gode leveforhold.

Norsk Kennel Klub behandler nå saken

TV 2 hjelper deg konfronterer NKK med hvordan det er mulig at en oppdretter kan selge mange syke hunder over så lang tid og tilsynelatende ikke følge regelverket til Mattilsynet ved import.

Avdelingsleder for helse og registrering i NKK, Nina Brogeland Laache, sier det er uheldig.

KLØR SEG TIL BLODS: En av hundene som har fått alvorlig arvelig allergi. Foto: Ine Therese Dokken

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men først og fremst må jeg bekrefte at han ikke får registrert flere hunder i NKK lenger. Det er en sak vi har til behandling, sier hun.

NKK har fått se video filmet av den tidligere ansatte i Litauen.

– Ut fra det jeg kan se på bildene, mener vi jo at det er problematisk, og at det er under den standarden som vi stiller til våre oppdrettere, eller forventer av de som er registrert i NKK, sier Laache.

Norsk Kennel Klub sier at det tar tid å behandle saker, men at de følger opp alle saker der de mistenker brudd på regelverket.

– Det kan ta tid før en ser reaksjonene våre mot konkrete oppdrettere, vi må sørge for å ha nok dokumentasjon. Så er det jo viktig å understreke at vi ikke har myndighet eller mulighet til å føre tilsyn, så vi er ikke kjent med hvordan forholdene er hos hver enkelt oppdretter. Men vi forventer at de følger regelverket til NKK og dyrevelferdsregelverket forøvrig, sier Laache.

– Burba bekrefter selv at han har bodd i Litauen de siste to årene, han har solgt flere hunder i Norge den perioden, hvordan er det mulig at det skjer via NKK?

– Når det gjelder ulovlig innførsel av hunder, så er ikke det informasjon vi har tilgang på, det er det andre etater som følger opp. Men vi tar selvfølgelig avstand fra oppdrettere som bryter annet regelverk enn det vi har.

NKK bekrefter at for å registrere et kennelnavn må en være folkeregistrert i Norge.

– Kan ikke dette karakteriseres som en valpefabrikk?

– Det kan minne om det, absolutt, og det mener NKK er problematisk, helt åpenbart, sier Laache.

– Oppdretteren har registrert 460 valper hos dere siden 2015. Er det vanlig å ha så mange valper på så kort tid?

– De fleste oppdrettere hos oss driver småskala og driver ikke i den hensikt å tjene penger på oppdrett, det anses som en hobby. Det er det vanlige hvis man skal beskrive en oppdretter tilknyttet NKK.

NKK sier at det skal være et kvalitetsstempel å bruke NKK enten du er oppdretter, om du er registrert der, eller er valpekjøper. Valpekjøpere skal være trygge på de blir fulgt opp. De ønsker i tillegg å formidle at kjøpere også bør gjøre undersøkelser selv.

– Snakk med oppdretter om helse og om oppdrettet, og hvis ikke du får komme på besøk hos oppdretter, så bør du ta det som et faresignal.

NKK sier at de ønsker å forbedre seg og at det er ingen som er tjent med at useriøse oppdrettere kan gjemme seg bak NKK.

På egen nettside legger de blant annet til:

«Hunder skal registreres i det landet oppdretter har sin folkeregistrerte adresse. Det er ikke åpning for at oppdretter kan bo permanent i utlandet og samtidig ha kennelnavn og registrere valper i Norge.»

Filmet selv kennelen sin i Litauen

Andrius Burba sier at han ikke visste at han som oppdretter måtte registrere seg hos Mattilsynet for å kunne importere hunder for salg i Norge.

– Jeg er en oppdretter, jeg trenger ikke det. Hundene har vaksiner og pass. Jeg stoppet i tollen og betalte skatt, hvorfor sa de ikke det i tollen?, spør Burba når han intervjues av TV 2 hjelper deg.

Han anerkjenner at han har solgt hunder i Norge som han har tatt med fra Litauen. Først sa han at det er snakk om 5-7 hunder og ikke mer enn ti, men etter informasjonen om at han skulle registrert importen hos Mattilsynet, sier han at det er ikke mer enn et par hunder.

Når han blir spurt om hvorfor han bruker adressen på Tangen i kjøpskontraktene selv om han nå frakter hundene fra Litauen, sier han at det henger igjen fra gamle kontrakter og at han sikkert burde endret det.

Han skriver også at «de få som har kjøpt hund som var født i Litauen fikk beskjed om det.»

Burba er ikke enig i at han avler på syke dyr. Han forklarer at han kun har fått beskjed om 15 valper med allergi i løpet av syv år.

– Det er et lavt antall med tanke på hvor mange år og hvor mange valper som er avlet frem, sier Burba.

Han mener at rasen staffordshire bull terrier sin vanligste sykdom er allergier, og at allergi er noe som også andre oppdrettere av samme hunderasen sliter med.

– Det er ikke bare mine hunder og min kennel som har dette problemet, sier Burba.

Han sier også at han selv har orientert seg og snakket med veterinærer og eksperter som ifølge han sier at han ikke har mer allergi enn det som er å forvente.

Burba har selv sendt TV 2 hjelper deg en video av kennelen sin, han ville vise at hundene hans har det bra. Senere ombestemte han seg og ville ikke lenger at videoen skulle brukes.

Vi velger på tross av Burba sitt ønske å vise deler av videoen, for å vise omfanget av oppdrettet hans og hvordan hundene som har havnet i Norge som NKK-hunder faktisk kommer fra.