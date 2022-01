Shokat (27) ble skutt av IS – nå lever han skuespillerdrømmen i Norge

Vi ser det stadig i media – historier om flyktninger som drukner på veien i håpet om å kunne starte et nytt liv. Dette er ikke en sånn historie.

For syreren Shokat Harjo (27) har reisen vært langt ifra enkel, men han fant til slutt lykken sekundet han kom til Norge.

I barndommen pleide han å spille fotball med sine brødre og levde et helt alminnelig liv, helt til krigen kom i 2011. Familien mistet alt de hadde, og alt som var igjen var et bilde av han og broren.

– Jeg trodde det skulle gå over, men noen år senere ble jeg skutt, forteller han til God morgen Norge.

BARNDOM: Et av de få bildene av Shokat og broren som er igjen. Foto: Privat

De flyktet til Tyrkia, men da de stod på landsbygrensen og skulle tilbake til hjemlandet, ble de møtt av IS. Shokat skulle nemlig sjekke bestefarens hus. Det var da terrorgruppen begynte å skyte.

– Jeg ble skutt i begge bena og i ryggen, og da var fotballdrømmen knust, forteller Shokat.

Drømmen om Europa

I Istanbul forstår han likevel at drømmen hans ligger et annet sted. Shokat vil nemlig til Europa, og et amerikansk ektepar får høre hans historie. De tilbyr han 3000 amerikanske dollar, som er litt over 26 000 norske kroner, for å oppfylle drømmen. For å gjøre dette kommer han i kontakt med menneskesmuglere.

– Det er vanskelig å vite, men det er lett å bli lurt. Hvem som helst kan gå inn i en café og si at de er menneskesmuglere, fastslår han.

NORGE SOM MÅL: Shokat ville til Norge for å møte broren sin, som var bosatt i Førde. Foto: God morgen Norge

Første gangen var han uheldig. Da ble han sendt til kysten fem timer unna Istanbul, hvor han ventet i fem dager uten at noen kom. Han sov ute, og i påvente av å komme seg om bord, var han vitne til at det var to båter som sank. De menneskene druknet.

– Jeg hadde ikke noe liv bak meg. Jeg tenkte at det var bedre å drukne enn å gå tilbake, så jeg tok valget, forteller han om hendelsen.

Den femte gangen kom han seg heldigvis videre til den greske øya Lesvos. Han beskriver båtturen over Middelhavet som å være med en film i svart-hvitt – folk ba til Gud rundt han, og sjåføren fikk opplæring der og da. Da de var fremme, møtte han heldigvis en hjelpende hånd.

– Det var en svenske der som drev med frivillig arbeid på en flyktningleir. Jeg hørte stemmen «Don't be afraid, you are saved now», forteller Shokat om møtet med Hellas.

Han ankom en leir med masse folk i forskjellige situasjoner. Alle skulle videre. Ganske tidlig hadde han bestemt seg for å dra til Norge, ettersom han hadde en bror i Førde. Den turen tok 17 dager.

Barn frøs i hjel

Til tross for at han hadde kommet seg til Europa og nå skulle begynne på en reise gjennom verdensdelen, var ikke dramatikken over. Her møtte han store utfordringer. Shokat måtte vente i fem dager for å få permisjon fra de greske myndighetene, før han kunne gå videre. De gikk til Makedonia, og så til Serbia.

– Midt på natten mellom Serbia og Kroatia, var det veldig kaldt. Jeg husker at det var to barn som frøs i hjel, og jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å gå videre, forteller Shokat.

Han ga ikke opp, og hadde fortsatt håpet. Da han kom til Europa, opplevde han for første gang å ikke bli likt for den han var, kun fordi han var flyktning. I Slovenia ble gruppen mishandlet av politiet, og i Tyskland ble de sendt til en by med en stor nynazistisk populasjon. Her rømte Shokat fordi ingen ville snakke med dem.

– Ut av 500 mennesker jeg spurte, så var det kun én som svarte meg, forteller han om opplevelsen i den tyske byen.

Ti kroner og en skuespillerdrøm

Ting skulle endelig se lysere ut for han. Da turen endelig var over og han var i Norge, hadde Shokat ti svenske kroner i lomma.

DRØM OPPFYLT: Shokat på premieren til «Gritt». Foto: Privat

– Jeg ville integrere meg, og så at mange av de på det første mottaket jeg kom til var kristne. Da trodde jeg først at alle her var det, så jeg ble døpt og konverterte til kristendommen. Men da jeg kom til mitt andre mottak i Oslo, skjønte jeg først at det ikke var tilfellet, forteller han lattermildt i studio.

Han tok på seg mange forskjellige jobber, kun for å lære norsk. For han var det veldig viktig å beherske språket, siden drømmen hans var å bli skuespiller.

Drømmen hans ble oppfylt. i 2021 spilte han roller og regisserte filmer, blant annet som «Asal» i «Gritt». Målet hans er å fortsette å lage filmer, og fortelle gode internasjonale historier for mange ulike publikum.

Det viktigste er at han vil få frem ekte historier som kanskje kan gjøre forandringer i verden. Til alle de som kommer fra et fremmed sted og som sliter å finne sin plass her i Norge, har han én beskjed:

– I Norge må man tenke over hvor mange muligheter og sjanser man har, for her har man valg. Det har man ikke der jeg kommer frem, sier han.