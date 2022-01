Voldtektstiltalt politimann i retten: – Ville aldri gjort henne noe vondt

Mandag startet rettssaken mot en politimann i 30-årene som er tiltalt for to voldtekter, og for å ha misbrukt sin stilling overfor fem kvinner han har hatt seksuell omgang med. Det er seks fornærmede kvinner i saken.

Frem til nå har kun én av kvinnene forklart seg for retten.

Kvinnen var politistudent og hadde tiltalte som praksisveileder da de to innledet et forhold til hverandre høsten 2017.

Politimannen fra Nordland politidistrikt er tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen frem til hun var ferdig med praksisåret i juni 2018.

Han er også tiltalt for å ha voldtatt henne ved én anledning i 2018.

De to er enige om at de innledet et hemmelig kjæresteforhold da han var veilederen hennes. De er også enige om at forholdet fortsatte da de ikke lenger jobbet sammen som veileder og student.

Det de derimot er helt uenige om, er hva de egentlig følte for hverandre.

– Hodestups forelsket

Den fornærmede kvinnen forteller at det siste hun ville var å være sammen med politimannen. Hun forklarer at hun følte seg livredd og tvunget inn i relasjonen på grunn av konsekvensene hun trodde han ville påføre henne dersom hun avviste ham.

– Hva var det han kunne gjøre?

– Jeg vet ikke. Han var den som skulle bedømme studieåret mitt. Jeg bare visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til det, svarte hun på spørsmålet fra aktor.

SPESIALENHETEN: Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla er aktorer i saken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

De to er enige om at forholdet deres ble intimt for første gang like før jul i 2017. Likevel forteller de svært motstridende historier om hva som skjedde.

– Jeg har aldri vært så forelsket. Det fikk jeg inntrykk av at hun også var. Jeg ble mer og mer personlig, og hun ga meg mer og mer bekreftelse, sa politimannen under sin frie forklaring.

Samtidig er han tydelig på at forholdet ikke var sunt for noen av dem.

– Vi, eller jeg i hvert fall, var hodestups forelsket i henne.

I sin frie forklaring forteller fornærmede at hun bare spilte med i relasjonen, og at hun egentlig ikke mente det når hun ga uttrykk for at hun også var forelsket.

– Jeg skrev at jeg likte han og at jeg var glad i han. Jeg skrev rett og slett alt jeg visste at han ville høre. Det var den eneste måten jeg visste hvor jeg hadde han, sa hun.

31.000 tekstmeldinger

Gjennom etterforskningen har Spesialenheten sikret mer enn 31.000 tekstmeldinger mellom de to. Om lag 16.000 av meldingene er sendt fra tiltalte, mens fornærmede er avsender av om lag 15.000.

Flere av meldingsutvekslingene er lagt frem for retten denne uken.

Både aktor Kaja Løhren Borg og forsvarer John Christian Elden har i retten konfrontert kvinnen med flere av meldingene hun har sendt til politimannen.

FORSVARET: Heidi Reisvang og John Christian Elden forsvarer politimannen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Meldingene bærer preg av et turbulent forhold, der sjalusi ofte har vært et tema for begge parter. Både tiltalte og fornærmede har en rekke ganger også uttrykt gjensidig kjærlighet for hverandre.

I retten er kvinnen veldig tydelig på at hun under hele relasjonen mellom de to lette etter en vei ut. Likevel har retten fått se en rekke meldinger der kvinnen gir uttrykk for at hun savner tiltalte.

Meldingene, som beskriver det motsatte av det hun sier i retten, ble fokus under forsvarer John Christian Eldens utspørring av kvinnen. Et sentralt punkt for forsvaret er hva politimannen skjønte eller burde skjønt av hva kvinnen følte og egentlig hadde lyst til.

Reiste etter tiltalte

John Christian Elden trekker også frem en konkret episode under praksisåret i 2018. Politimannen hadde denne gangen reist bort i noen dager for å jobbe.

Sammenholdt med kvinnens forklaring om at hun ville bort fra politimannen, vil Elden vite hvorfor hun i dette tilfellet reiste etter han til en annen by.

Kvinnen svarer på spørsmålet ved å si at hun var redd for å miste praksisplassen sin, eller at det skulle få andre konsekvenser for fremtiden hennes.

I sin frie forklaring peker politimannen på en rekke ord, handlinger og situasjoner der han oppfattet at kvinnen var like forelsket i han, som han var i henne.

I flere tekstmeldinger som er lagt frem for retten tar kvinnen initiativ til at de to både skal ha seksuell omgang og finne på andre aktiviteter sammen.

Dette var også sånn politimannen tolket kvinnen, sier han selv.

– Likevel har jeg sittet her i to dager nå og hørt på at hun ikke klarte å komme bort fra meg.

Nekter for voldtekt

Det andre spørsmålet som retten skal ta stilling til, er om politimannen den 9. juli 2018 voldtok kvinnen, eller ikke.

Spesialenheten for politisaker, som har etterforsket saken og stilt politimannen for retten, mener at dette er tilfellet.

Fornærmede og tiltalte er også, når det gjelder dette punktet, langt på vei enige om de faktiske handlingene som ble utført den aktuelle kvelden.

Politimannen hevder på sin side at de hadde en avtale om hva som skulle skje, og at han hadde en klar oppfatning av at de seksuelle handlingene var innenfor det de hadde avtalt på forhånd.

Tidligere under rettssaken har politimannens seksuelle preferanser vært tema. Selv har han beskrevet preferansene som «noe kanskje litt utenfor normalen».

Begrepet BDSM-sex har vært brukt av begge parter i retten flere ganger.

Den fornærmede kvinnen sier at den seksuelle omgangen gjennom hele forholdet skjedde på mannens premisser, selv om hun egentlig ikke hadde lyst.

Bakgrunnen var at hun var redd for konsekvensene dersom hun ikke ble med.

– Ba han om å stoppe

Under den angivelige voldtekten mener kvinnen derimot at hun tydelig sa ifra om at politimannen skulle stoppe en konkret seksuell handling, fordi hun fikk vondt.

– Jeg ber han om å stoppe, men han stopper ikke. Jeg ber han flere ganger og sier at jeg ikke vil mer. Det gjør vondt, forklarer kvinnen om episoden.

Politimannen mener på sin side at det som skjedde var i tråd med avtalen, at hun aldri ba han om å stoppe og at han derfor ikke har voldtatt henne.

– Jeg har ingen hensikt om å gjøre en jeg er så glad i noe vondt, sa politimannen.

Det er lagt frem en rekke tekstmeldinger i etterkant av hendelsen, der de to snakker om det som hadde skjedd. Politimannen og hans advokater mener at denne kommunikasjonen underbygger at det som skjedde var greit for kvinnen.

Spesialenheten og kvinnen selv mener at kommunikasjonen både før og i etterkant av hendelsen er med på å underbygge at grensen for voldtekt ble brutt.

Det er satt av seks uker til rettssaken, som startet mandag denne uken.