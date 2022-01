Overraskende cupsmell for Haaland

St. Pauli - Dortmund 2-1

Tirsdag kveld fikk St. Pauli besøk av Borussia Dortmund i åttendedelsfinalen av den tyske cupen.

Det endte med en svært overraskende seier til laget fra nivå to i Tyskland, mens tittelforsvareren er utslått allerede før kvartfinalene.

St. Pauli sjokkerte Dortmund da de tok ledelsen ved Etienne Amenyido etter bare fire minutters spill.

Etter scoringen klarte St. Pauli å stå imot gjestenes press, og fem minutter før pause ble vondt til verre for Haalands lag. Da bommet nemlig Awel Witzel på en klarering, og klønet ballen inn i eget mål.

Dermed gikk laget fra 2. Bundesliga til pause med en overraskende tomålsledelse.

Tolv minutter etter at den var ferdig, ble Dortmund tildelt straffe for hands etter en VAR-sjekk. Erling Braut Haaland satte straffesparket iskaldt i mål, før han plukket opp ballen med hendene og sprintet ivrig tilbake til midtbanen for å starte spillet igjen.

Straffescoringen kom på dagen to år etter at han debuterte for Dortmund med å score hat trick på 20 minutter, og dagen etter han ble tildelt en plass på FIFAs verdenslag.

Erling Braut Haaland var sikker fra straffemerket. Foto: FABIAN BIMMER

Etter straffescoringen jaktet Dortmund desperat utlikningsmålet, uten at det ga resultater.

St. Pauli forsvarte seg godt, frustrerte bortelaget og vant til slutt kampen.

Dermed er det St. Pauli som er videre til kvartfinalen i den tyske cupen.

