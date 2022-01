Rekdals offensive målsetning: – Ingen grunn til å snakke om noe annet

Kjetil Rekdal forteller hvordan han ønsker at Rosenborg skal se ut under hans ledelse.

Kjetil Rekdal har såvidt rukket å få nøklene til sin nye leilighet, men ikke å bli kjent med sin nye hjemby, Trondheim.

– Jeg er ikke her som turist, sier 53-åringen.

Rekdal er i Trondheim som fotballtrener, og sier det er Lerkendal som vil bli hjemstedet. Han sier den første måneden siden han skiftet jobb har vært hektisk.



Vil ikke snakke om noe annet enn målet

Det ble rynket på nesene over flere trønderbarter da navnet til Kjetil Rekdal, som tidligere har kommet med flere stikk mot klubben, dukket opp som kandidat til jobben som Rosenborg-trener.

Det er hovedpersonen avslappet til.

– Dette er vanlig. Uansett hvor jeg har vært har jeg fått tilbakemeldinger fra supportere. Slik er det. Det er følelser og ulike meninger. Jeg håper jeg skal klare tilfredsstille en så stor del av dem som mulig, sier han.

Skal Rekdal lykkes med det, må han oppnå sportslig suksess. Klubben han trener skal bli best i Norge og vende tilbake til Europa.

– Det er den oppgaven jeg har fått, og da er det ingen grunn til å snakke om noe annet enn det målet. Der ligger lista, og det må vi bare forholde oss til, sier Rekdal offensivt.

Slik vil han spille

I Rosenborg måles man ikke bare ut i fra hva man oppnår, men også måten det skjer på. 53-åringen sier det godt kan hende at Rosenborg kommer til å spille 4-3-3, formasjonen de fleste forbinder laget med, under hans ledelse.

– Jeg er ikke så opptatt av akkurat tallkombinasjonen som mange andre. Jeg er mer opptatt av hvordan vi kan gjøre motstanderen mest mulig vondt og skape flest mulig sjanser. Det handler om at vi angriper med mye folk, har fremoverrettet fotball med tempo, intensitet og gode bevegelser, sier Rekdal engasjert.

Han trekker frem relasjoner mellom spillerne som «ekstremt viktig».

– At du får satt sammen lagdeler som fungerer. Jeg har ikke tro på å plassere en spiller i en posisjon han ikke er komfortabel med. Vi må sette sammen et lag hvor spillerne får spilt på sine styrker, sier Rekdal, som forsikrer at publikummet på Lerkendal vil få se et offensivt hjemmelag.

Adressa-kommentator om Rekdal-ansettelsen: – Vanskelig å se en rød tråd hos RBK

– Det er klubbens DNA. Da må vi sette oss i den posisjonen at vi blir gode nok til å etterleve det.

– Hva gjør deg trygg på at du kan få det til?

– Det er ingen garanti i fotball, jeg skal ikke være så blærete. Jeg hadde likevel aldri tatt på meg jobben hvis jeg ikke trodde jeg kunne komme inn og påvirke noe. Jeg er avhengig av folkene rundt meg. Hvis ikke de fungerer, fungerer ikke jeg heller. Vi må ombord i samme båt. Først da tror jeg vi kan få skuta til å peke oppover igjen. Da må vi ha en leder som viser vei.

– Er Rosenborg større enn de andre norske klubbene?

– Akkurat nå er det mer på papiret enn i realiteten. Det er basert på resultater de siste sesongene. Det er mange konkurrenter som har vært flinke. Historien viser at Rosenborg har en rekke seriemesterskap og Champions League. Det er ambisjonene til Rosenborg å vende tilbake dit. Den ambisjonen står jeg inne for, sier Rekdal.

Kjetil Rekdal og Geir Frigård ledet HamKam gjennom en eventyrsesong i OBOS-ligaen i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

I HamKam fikk Rekdal gjenreist ryktet sitt som fotballtrener. Sammen med sin assistent, Geir Frigård, ledet han laget til et sterkt eliteserieopprykk.

– Geir og jeg har vår måte å gjøre det på, som fungerte ekstremt bra der. Jeg sier ikke at vi skal kopiere det i Rosenborg, men en del elementer tar vi med oss, sier Rekdal, og ramser opp:

– Tankegods, treningsmetodikk, kommunikasjon, coaching, bruk av video og mye tid med enkeltspillere.

Vil snart offentliggjøre ny hjelper

Selv om duoen kan vise til opprykk fra OBOS-ligaen, skal det én person til inn i trenerteamet.

– Det er fordi Rosenborg er såpass mye større. Det er så mange spillere man må følge opp nærmest døgnet rundt. Da har vi behov for litt mer arbeidskraft for at ingen spillere skal bli oversett, forklarer Rekdal, som ikke vil gå inn på aktuelle navn til jobben.

– Det nærmer seg an avgjørelse på hvem vi velger, slår han fast.

Sammen vil de lede Rosenborg i serieåpningen mot regjerende seriemester Bodø/Glimt på bortebane 3. april.

– Kunne ikke fått en bedre åpning! Det gir oss en enorm motivasjon gjennom vinteren å få den med en gang. Vi er underdog, og det er nesten aldri Rosenborg er det i eliteserien. Vi er klare til den kampen, sier Rekdal i duskregnet på Solsiden i Trondheim.

– Det er fint at det regner i januar, så får vi håpe at det blir fint vær når sesongen starter.