– Ingen sa til meg at det vi gjorde var imot reglene

Statsminister Boris Johnson nekter for å ha løyet om hva han visste om hagefestene i Downing Street. Samtidig sier han at ingen fortalte ham at han brøt koronareglene.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, slapp ikke unna kritiske spørsmål da han tirsdag var på besøk på et sykehus nord i London.

Statsministeren har måtte tåle kraftig kritikk etter at det ble kjent at han deltok på en hagefest i Downing Street samtidig som Storbritannia var nedstengt.

Johnsons eksrådigver Dominic Cummings hevdet mandag at statsministeren lyver om hva han visste om hagefestene.

– Har du løyet til offentligheten og parlamentet? Spør journalisten ham.

– Nei, jeg vil begynne med å gjenta min beklagelse til alle for feil beslutning, som jeg og vi i nummer 10 kan ha gjort gjennom pandemien, sa Johnson.

– Jeg vet hvor frustrerende det må være for folk over hele landet med tanke på de store ofrene som folk har gjort. De har fulgt reglene og retningslinjene, og gjort det rette, sa han og fortsatte:

– Det var ingen som sa til meg at det vi gjorde var imot reglene. Ingen sa til meg at arrangementet ikke var et jobbarrangement.

Statsminister Boris Johnson nektet også for å ha løyet om hva han visste om hagefestene i Downing Street. Mandag gikk eksrådgiver Dominic Cummings i strupen på statsministeren og hevdet at han visste mer enn han innrømmet offentlig.

Johnson svarte ikke direkte på spørsmål om hva han mener om Cummings sine påstander. Han gjentok isteden påstanden om at ingen hadde fortalt ham om at arrangementet faktisk var brudd på koronarestriksjonene.

– Ingen sa til meg at vi gjorde noe som ikke var et jobbarrangement, fordi jeg tror, eller jeg kan ikke se for meg, hvorfor det da skjedde, eller hvorfor det ble gjennomført, sa Johnson.

Videre hevdet han å ha gått tilbake for å jobbe etter hagefesten.

SINTE: Demonstranter tok til gatene forrige uke da Johnson svarte på kritikken i Underhuset. De er sinte etter at det ble kjent at Johnson har brutt egne koronaregler. Foto: Matt Dunham/AP

I hardt vær

Storbritannia var nedstengt da festen i Downing Street pågikk. Johnson har høstet kraftig kritikk etter at det ble kjent at Johnson kan ha brutt ulike koronaregler.

Forrige uke måtte Johnson svare for den aktuelle festen i Underhuset, og siden har flere politikere krevd hans avgang. Det pågår for tiden en gransking av mulige brudd på koronarestriksjonene i Downing Street som er ventet å bli offentliggjort denne uken.