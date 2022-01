Øyunn (25) postet hets på Instagram – så ble innlegget slettet: – Veldig ironisk

Bruken av n-ordet i sesongpremieren av Farmen kjendis fikk kommentarfeltene til å ta fyr, og har satt rasismedebatten på dagsordenen igjen.

Både da ordet ble sagt inne på gården, samt i etterkant av at episoden ble vist i forrige uke, har influencer og tidligere Sommerhytta-vinner Øyunn Krogh (25) hevet stemmen mot rasisme i flere fora.

Det bærer også innboksene hennes på sosiale medier preg av. Den siste uken har hun mottatt flere meldinger med hatefullt innhold. Disse er enten rettet mot henne som person, eller hennes – og andres – forsøk på å slå ned på rasisme.

Postet hat på Instagram

Det provoserte 25-åringen så mye, at hun valgte å poste et utvalg fra egen innboks, samt lignende meldinger fra offentlige kommentarfelt søndag kveld.

POSTET PÅ INSTAGRAM: Øyunn bestemte seg for å poste meldinger hun har fått, samt et utvalg kommentarer fra offentlige kommentarfelt på Instagram. Foto: Skjermdump

– Årsaken til at jeg la det ut var ikke for å oppfordre til sympati for meg. Det var for å si: «Se på det her! Dette er grunnen til at vi må fortsette å heve stemmen». Det var et forsøk på blottlegging av det problemet vi faktisk står overfor i samfunnet, sier Krogh til TV 2.

Krogh sier at hun ofte får høre at hun tar det antirasistiske engasjementet sitt for langt, og at samfunnet har kommet lenger enn det hun insinuerer.

– Dette er beviset på at det ikke stemmer. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å få det som burde vært en selvfølge: Et samfunn uten rasisme, fortsetter hun.

Innlegget ble fjernet

Mandag ble innlegget fjernet av Instagram, trolig fordi det ble rapportert inn mange nok ganger.

– Det er jo interessant at noen velger å rapportere inn dette, men at kommentarfeltene og det hatefulle innholdet der ute får stå. Det er veldig ironisk, sier 25-åringen og legger til:

BLE FJERNET: Mandag ble Øyunns post fjernet fra Instagram. Foto: Privat

– Noen kan selvfølgelig ha reagert på at jeg publiserte fullt navn, men kun to av disse meldingene var direktemeldinger, mens resten var tatt fra offentlige kommentarfelt. Folk kan være uenige i min avgjørelse, det respekterer jeg, men det er en annen diskusjon, sier Krogh.

Dukket opp igjen

Tirsdag dukket innlegget plutselig opp igjen, med denne beskjeden fra Instagram:

RE-PUBLISERT: Øyunns innlegg dukket opp igjen da Instagram hadde vurdert det manuelt. Foto: Privat

«Vi kan tillate at hatefulle ytringer deles når det blir gjort for å utfordre innholdet eller øke bevisstheten rundt det. I slike tilfeller ber vi deg om å gi tydelig uttrykk for formålet med innholdet».

– Jeg ba om en manuell gjennomgang av innlegget da det ble blokkert, noe de tydeligvis har gjort. Jeg hadde håpet at de ville lande på den beslutningen, og er veldig glad for at de gjorde det, sier Krogh.

Hun er glad for at så mange har vist sitt sin støtte og delt innlegget.

– Jeg er glad for at innlegget ble oppfattet som jeg håpet det ville bli. Nemlig at vi må fortsette å si ifra, sier 25-åringen.

