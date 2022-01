Nytt søk etter savnet etter forlis

– Politiet har sammen med Statens havarikommisjon gjennomgått og analysert AIS-sporing med mer, og har ønske om å undersøke enkelte prioriterte områder i seilingsruta som fartøyet hadde før den forliste, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt.

Områdene som er utpekt er blant annet området hvor AIS-signalet forsvant og bakover fra der fartøyet drev på land. Planen er å igangsette søk med ROV onsdag morgen.

– Værprognosene for onsdag ser lovende ut. Dette er et område som er svært værutsatt men det kan se ut som vi har et værvindu i morgen formiddag som vi håper å kunne benytte oss av, sier Hansen.

Bruk av ROV er avhengig av at det ikke er for høye bølger, og dersom været tillater det vil søket igangsettes onsdag morgen. De pårørende er informert om at søket gjenopptas.

Remi Andre Nilsen (43) ble funnet omkommet etter forliset. Han hadde vært på krabbefiske med faren, Reidar Nilsen (74), som forsatt ikke er funnet.

Reidar Nilsen var i mange år leder i Norges Fiskarlag.