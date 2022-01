Stortalent frykter drømmen ryker: – Føltes helt for jævlig

I forrige uke publiserte NHL Central Scouting sin rangering av europeiske hockeyspillere halvveis i sesongen. Der var nordmennene Martin Johnsen, Gabriel Kock og Eskild Bakke Olsen. De er rangert som henholdsvis nummer 60, 90 og 104.

Begge de to førstnevnte har blitt kontaktet av NHL-klubber.

For Bakke Olsen var det hele mer overraskende.

– Det var moro det altså. Det kom som en stor overraskelse, sier han til TV 2.

Talentet er noe eldre enn de som vanligvis blir draftet, så da han ikke ble det i fjor, trodde han at muligheten mest sannsynlig var borte.

– Sjansen er ikke veldig stor. Det finnes utrolig mange gode hockeyspillere rundt omkring i verden, men i år virker det som at det er muligheter. Det spørs om de tør å ta sjansen på en som er ett eller to år eldre enn de fleste andre, sier 19-åringen som fyller 20 år i mars.

Ble syk

I likhet med sin far, tidligere Storhamar-spiller Tom Erik Olsen, er favorittlaget New York Rangers.

Bakke Olsen har ikke blitt kontaktet av NHL-klubber.

På julaften fikk han en kjip beskjed: En positivt koronatest. Dermed måtte han feire jul alene i kjelleren.

Senere har han fått en enda tyngre beskjed.

– Jeg har kyssesyken. Nå har jeg vært sengeliggende i snart tre uker, sier han.

– Hvordan var det å få den beskjeden?

– Det var ingen god følelse. Jeg følte at jeg begynte å komme i form og gjorde det bra. Det var kjedelig, svarer han.

I begynnelsen var han skikkelig syk.

– De to første ukene føltes kroppen helt for jævlig ut. Jeg hadde feber, sier han.

SYK: Eskild Bakke Olsen sin sesong kan være over. Foto: Christoffer Andersen

Sesongen kan være over

– Frykter du at dette kan føre til at sjansen for å bli draftet blir mindre?

– Ja, det kan fort være. Fravær kan gjøre at man ikke blir sett så mye, og kanskje velger de heller en annen. Jeg får ikke gjort så mye med det, men det er selvsagt kjedelig, svarer Bakke Olsen.

Han bruker tiden på å ta det helt med ro, og for det meste går det i tv-titting og venting på å kunne se Storhamar spille kamper.

– Tror du at du kan ha spilt din siste kamp denne sesongen?

– Ja, det er en mulighet, men jeg er ganske sikker på at jeg skal rekke å få spilt igjen denne sesongen, svarer han.