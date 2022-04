Livreddande medisin blir omsider tatt i bruk i Noreg

Saka oppdaterast

Etter fleire månader med forhandlingar mellom Beslutningsforum for Nye Metoder og legemiddelselskapet Vertex, er den dyre, men effektive medisinen Kaftrio omsider godkjent for bruk i Noreg.

Det stadfestar Beslutningsforum for nye metoder i ei pressemelding.

Det betyr at norske pasientar med den alvorlege og sjeldne sjukdommen cystisk fibrose, også kan ta i bruk medisinen.

– Ein revolusjon

Medisinen er allereie i bruk i over 20 land, deriblant i Danmark. Her har danske pasientar hatt tilgong til medisinen i over eitt år, med enorm effekt.

– Pasientane stoppar å hoste, får meir energi og får betre appetitt. Me ser ein markant stigning i lungefunksjon, og det skjer nærmast momentant etter at dei startar på medisinen, fortel lege Terese Katzenstein, overlege ved Rigshospitalet i Danmark.

VIDUNDERMEDISIN: Overlege Terese Katzenstein ved Rigshospitalet i Danmark seier pasientane hennar har hatt svært god effekt av medisinen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Medisinen er så ny at ein ikkje veit korleis effekten vil vere på lang sikt. Likevel er legane trygge på at prognosen til CF-pasientar blir vesentleg betre når dei får medisinen.

– Medisinen er en revolusjon innanfor CF-behandling. Når ein ser så markant stigning i lungefuksjon, reknar me også med ein høgare levealder.

Dette er cystisk fibrose Cystisk fibrose er ein arveleg multiorgansjukdom, med forstyrringar i kjertelfunksjonen i fleire organ, mellom anna lunger, magetarmkanal og bukspyttkjertelen.

Sjukdommen fører til danningar av eit unormalt seigt slim som tettar igjen kjertlar og utføringsgangar særleg i lunger, bihuler, bukspyttkjertel og mannlege kjønnsorgan.

Behandling inneber mellom anna mykje fysisk aktivitet og midlar som skal løyse opp slim. Det er ofte behov for gjentatte antibiotikakurar for å behandle luftvegsinfeksjonar.

Når sjukdommen er kommen svært langt og går inn i ei endeleg fase, er det naudsynt med lungetransplantasjon.

Cystisk fibrose er ein dødeleg sjukdom, men prognosen er betre i dag enn for nokre år tilbake. Gjennomsnittleg levealder er i dag over 40 år.

Dei siste åra er det utvikla medisiner som kan behandle den underliggande proteinfeilen som skapar cystisk fibrose. Medisinen betrar prognosen til CF-pasientar vesentleg.



Kjelde: Nhi/Norsk forening for cystisk fibrose

Kan puste letta ut

TV 2 har gjennom ei rekke reportasja fortalt om norske pasientar med cystisk fibrose som fortvilar over manglande tilgong på medisin.

Han har kjempa ein lang kamp for å få tilgang til medisinen, og har kjent på frykta for at medisinen ikkje skulle bli godkjent i tide.

Christian Lawley (39) er ein av dei som no endeleg kan puste letta ut.

– Eg er mållaus. Tenk at det gikk, seier han til TV 2 så snart avgjerda blei klar.

– No har eg alle føresetnader for at eg kan vere pappa for dottera mi så lenge som mogleg.

Han har kjempa ein lang kamp for å få tilgang til medisinen, og har kjent på frykta for at medisinen ikkje skulle bli godkjent i tide.

PLANLEGG FOR FRAMTIDA: Christian og sambuaren Silje kan endeleg vere trygg på at Christian skal få medisinen som gjer at han får puste. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Også 32 år gamle Helen Abelsen jublar over vedtaket.

– Dette har vi venta på, seier ho til TV 2. Ho har lenge kjent på uroa for at ho ikkje skal få sjå hennar to små born vekse opp. Det kan ho planlegge for no.

– Tårene renn av lettelse og glede. Eg er så glad.