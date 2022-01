Rettssaken mot Anders Behring Breivik startet i tirsdag, og i forklaringen sin forteller terroristen at han tar avstand fra vold og terror.

Forfatter og journalist John Færseth har skrevet flere bøker og artikler om alternative miljøer. Han sier til TV 2 at forklaringen til Breivik i retten tirsdag fremstår tosidig.

– På den en siden sier han at han er ferdig med vold, men han snakker også om at han ønsker et eget område for hvite og kristne nordmenn som skal være selvstyrt. Han sier også at han er er nasjonalsosialist.

– Fremstiller seg som et offer

I forklaringen under rettsakens første dag kaller Breivik seg for «hjernevasket».

– Det virker som et spill for galleriet, og en måte å fraskrive seg ansvar på. Hjernevaskingen går stort sett på voldshandlingene, ikke det politiske budskapet som motiverte dem, mener Færseth.

Han legger til at Breivik prøver å gjøre og si det som er riktig.

– Han viser til radikaliseringsmodeller og tolkninger av terror, for å fremstille seg som en som et offer i dette her. Det virker ikke helt troverdig.

– Enda mer radikalt

Breivik hevder også at han er i samme tradisjon som høyrepopulistiske regimer i Europa, og at de har kommet til makten på grunn av ham.

– Det er veldig store tanker her, og han sier han er en viktig person.

Færseth mener det er vanskelig å si om det er troverdig at Breivik sier han tar avstand fra vold og terror.

– Det er helt åpenbart at han fortsatt har det samme politiske budskapet som før, og kanskje enda mer radikalt, på den måten at han kaller seg nasjonalsosialist.

Avsluttes torsdag

Etter Breiviks forklaring tirsdag, er det satt av tid til vitneførsel på onsdag. Rettspsykiater Randi Rosenqvist skal redegjøre for hvordan hun vurderer Breivik i dag.

I tillegg skal en representant for Skien fengsel, der Breivik soner, forklare seg. Breivik har i tillegg kalt inn den kjente, svenske nynazisten Pär Öberg.

Torsdag avsluttes saken med aktor og forsvarers prosedyrer.