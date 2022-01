Norges ukjente englandsproff – De gjør alt for å ta deg

Adrian Saxrud Danielsen er et kjent navn for mange norske ishockeysupportere, men for nordmenn flest er han ukjent.

I den engelske byen, Sheffield, som historisk kanskje er mest kjent for stålproduksjon, lever han profflivet som Sheffield Steelers-spiller.

Det byr på mye annet enn hva han forutså da han for første gang signerte for "The Steelers" i mars 2021.

– Det går ganske under radaren å være ishockeyspiller her i England. Jeg visste ikke før jeg kom at det var så stort, sier han.

PÅ EVENTYR: Adrian Saxrud Danielsen lever livet som profesjonell ishockeyspiller i England. Foto: Hayley Roberts

– Må passe på

29-åringen har spilt i Canada, Danmark, Sverige og Østerrike tidligere, men den største delen av karrieren har vært på norsk is.

Møtet med britisk hockey har vært en positiv opplevelse.

– Jeg har det helt supert. Det å komme hit ga en så god følelse. Jeg ble litt forelsket i både byen og klubben. Her er det over ti tusen på tribunen, sier han.

Saxrud Danielsen har også fått kjenne på de mindre gode sidene med profflivet.

– Man må passe godt på hva man gjør her. Det er noen medier som er ganske så på. Du kan ikke fly på byen eller parkere gærent, for å si det sånn. Det gjør alt for å ta deg, sier nordmannen som selv har sluppet unna å henges ut på avisens forsider.

Sendte Instagram-melding

I likhet med mange andre nordmenn har Saxrud Danielsen sett på England som først og fremst en fotballnasjon.

I Sheffield liker han å reise rundt å se på aktiv idrett.

Det gjør han gjerne sammen med en langt mer kjent kamerat.

– Jeg er heldig som har en annen nordmann her i byen. Vi drar ut sammen og spiser middag og sånne ting, sier han og sikter til fotballspilleren Sander Berge.

MER KJENT: Sander Berge jubler for scoring. Han og Adrian Saxrud Danielsen lever begge profftilværelsen i samme by, men Berge er langt mer kjent enn kameraten. Foto: Simon Bellis

– Blir det litt naturlig at dere landsmenn søker sammen?

– Ja, det ble jo det. Jeg sendte en liten DM (direktemelding) på Instagram, svarer han som forklaring på hvordan vennskapet begynte.

29-åringen har vært på nesten alle kampene til byens fotballag. Berge skulle i hockeyhallen i jula, men koronaviruset har foreløpig satt en stopper for det.

– Sinnssyke CV-er

I Norge har han spilt for Storhamar, Stjernen og Lillehammer. Slik sett har han et godt sammenligningsgrunnlag for den norske og britiske ligaen.

– Jeg mener at nivået er veldig likt her som hjemme. Den største forskjellen går på antallet importer. Her i klubben er det nå 14 importspillere. Det gjør at gjennomsnittsalderen er litt høyere, noe som kanskje medfører at tempoet dras litt ned, men her må man være mer påskrudd, for det kan smelle når som helst, sier spilleren som startet karrieren i Storhamar.

Han mener ligaen har et ufortjent dårlig rykte.

TØFF SPILLESTIL: Adrian Saxrud Danielsen er ikke vond å be når motstandere vil måle krefter. Foto: Hayley Roberts

– Det er absolutt ingen bakgårdsliga. Her er det mange spillere med noen sinnssyke CV-er. Mange har spilt i SHL, KHL, NHL og andre toppligaer, sier han.

I Elite Ice Hockey League er det ti lag. De holder til i fire forskjellige land: England, Skottland, Nord-Irland og Wales.

Det medfører mye reising. Hver helg skal hvert lag spille en bortekamp og en hjemmekamp.

– Du kan være så uheldig at du spiller hjemmekamp lørdag før du må sette deg i bussen og kjøre helt opp til Dundee i Skottland for å spille i en kald og jævlig ishall, sier han.

TJENER BEDRE: I England tjener Adrian Saxrud Danielsen mer penger enn han ville gjort om han spilte for en norsk klubb. Foto: Hayley Roberts

Tjener mer penger

Siden slutten av november har Saxrud Danielsen vært ute med en indre leddbåndsskade. Å være skadet er noe han har vært mye i løpet av karrieren.

Nå er han snart tilbake på isen, og 29-åringen ser frem til å igjen kjenne på følelsen av å spille foran hjemmepublikum.

Han mener de i England er langt bedre på å lage en god opplevelse på kampene for flere enn de som er veldig interessert i hva som foregår på isen.

– Det er ikke bare de sportsgale gutta som kommer på kamp. Her er det omtrent like mange gutter og jenter på kampene. Det kommer gjenger som går på kamp som om det skulle vært en konsert eller et annet underholdningsarrangement. Noen velger å bruke det som vorspiel. Du får en større totalpakke av å gå på kamp her, sier han.

Til sommeren går hans nåværende kontrakt ut. Den er han åpen for å forlenge.

– Det har vært noen henvendelser fra norske klubber, men jeg har vært veldig klar på at jeg vil være her som utenlandsproff. Det er både på grunn av det sportslige og det eventyrlige med det. Jeg vil være litt på eventyr før jeg etablerer meg, og så tjener jeg mye bedre her enn jeg ville gjort hjemme. Jeg kan tenke meg å fortsette her, sier Saxrud Danielsen.