Carlsen-seier røk i dramatisk parti

Magnus Carlsen-Jorden van Foreest 0,5-0,5

– Det var et veldig spennende parti, men jeg er litt skuffet over et par beslutninger, sier Carlsen til TV 2.

Starten på partiet bar preg av remis. Stillingen åpnet seg opp da van Foreest valgte å gå i angrep med en bonde på kanten.

TV 2s sjakkekspert vurderte trekket til å være fordelaktig for Carlsen, selv om det ikke ga noen utslag på sjakkcomputeren.

– Magnus har ikke gjort noe spesielt. Han har bare sittet og ventet som gjedda i sivet. Men nå er han snart klar til å stupe frem og straffe van Foreest for det som – akkurat nå – kanskje fremstår som et overilt angrep på kanten, kommenterte Jon Ludvig Hammer.

MOTSTANDEREN: Jorden van Foreest, som sensasjonelt vant Tata Steel i fjor. Foto: KOEN VAN WEEL

Carlsen ble stående en bonde over med sine hvite brikker etterpå.

Så utviklet partiet seg til å bli svært nervepirrende. Stillingen endret seg brått flere ganger, i situasjoner der spillerne gang på gang bare hadde ett trekk som var godt nok, ifølge sjakkcomputeren.

Like etter at Carlsen så ut til å ha skuslet bort et kjempeovertak, gikk van Foreest feil med løperen.

Ifølge datamaskinen hadde Carlsen seieren i lommen. Problemet var at han overså muligheten til å flytte kongen.

Verdensmesteren flyttet istedenfor dronningen, før van Foreest fant det eneste trekket som var godt nok for hans del.

Da var spillerne like langt igjen.

Så ble Carlsen presset på tid. Like før tidskontrollen på det 40. trekket gikk 31-åringen glipp av den beste muligheten enda en gang. Da var det plutselig van Foreest som hadde overtaket, men ikke stort nok til å hale i land en seier.

Etter 52 trekk ble det remis etter trekkgjentakelse.

– Et heseblesende parti. På en måte er jeg sjokkert over at det ble remis. Begge la trygghet til side, men særlig van Foreest, oppsummerte Hammer.

– Magnus hadde muligheten underveis til å vinne partiet, men tabbet seg rett og slett ut, fortsatte han.

Selv er verdensmesteren skuffet over de misbrukte mulighetene.

– Det mest skuffende er at jeg gjorde en ganske stygg feilvurdering rett etter at han ofret en bonde, forklarer Carlsen.

Se hele intervjuet her:

Carlsen har to og et halvt poeng av fire mulige hittil i Tata Steel.

Onsdag er det hviledag i Wijk aan Zee. Prestisjeturneringen er tilbake torsdag på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 13.45.