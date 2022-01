Nederland: The Voice tas av skjermen etter anklager om seksuelle overgrep

To personer i The Voice-sirkuset skal nå etterforskes etter anklager fra kvinner.

Det populære talentprogrammet The Voice of Holland blir tatt av luften i Nederland, ifølge flere utenlandske medier, deriblant britiske Sky News.

Nyhetsnettstedet skriver at kringkasteren RTL og produksjonsselskapet ITV Studios 15. januar meldte om at det vil bli utført en uavhengig etterforskning etter påstander om seksuelle overgrep, og at disse blir sett på som alvorlige.

Intim med flere kvinner

TV-programmets bandleder, Jeroen Rietbergen (50), har ifølge Sky News bekreftet i en uttalelse til nederlandske medier at han har vært intim med flere kvinner som har hatt en rolle i programmet. Han innrømmer også å ha sendt seksuelle og upassende tekstmeldinger.

Rietbergen skal ha hevdet at han ikke var klar over at oppførselen var upassende på de aktuelle tidspunktene, og at kvinnene som var involvert kan ha opplevd det hele annerledes enn ham.

I uttalelsen står det også at hendelsene fant sted for mange år siden, og at han i etterkant har oppsøkt profesjonell hjelp.

Ifølge The Hollywood Reporter har 50-åringen i mer enn ti år vært i et forhold med den nederlandske TV-stjernen Linda de Mol. Hun skal ifølge nettstedet ha nektet å gi en kommentar.

The Voice-mentor anklages

Det skal også ha blitt varslet om «seksuelt overskridende oppførsel» mot en av programmets mentorer, rapperen Ali Bouali (40).

40-åringen har på sin egen Instagram-profil skrevet et innlegg hvor han påstår å være hundre prosent uskyldig, og at han ønsker å samarbeide i etterforskningen.

Programmet innstilles inntil videre

En talsperson for kanalen RTL skriver i en pressemelding at de ble gjort oppmerksomme på det de omtaler som «veldig alvorlige og sjokkerende påstander om seksuelt overskridende oppførsel og maktmisbruk» kort tid etter premieresendingen tidligere denne måneden.

«På grunnlag av disse påstandene ble produsenten ITV Studios Nederland kontaktet, og etter konsultasjon ble det besluttet at ITV umiddelbart vil sette i gang en omfattende, uavhengig etterforskning. Sendingen av The Voice Nederland er innstilt inntil videre», står det skrevet videre.

Programkonseptet The Voice er opprinnelig nederlandsk, og ble for første gang sendt i 2010 under navnet The Voice of Holland. Finalen, vunnet av Ben Saunders, ble sett av hele 3,75 millioner.

Konseptet har etter dette blitt solgt til 50 land, deriblant Norge, hvor det sendes på TV 2.