Superstjernen om Boasson-Hagen: – Definitivt best at vi sykler sammen

Mange hevet øyenbrynene da en av tidenes beste syklister valgte å signere for divisjon to-laget TotalEnergies før denne sesongen.

Hans nye lagkamerat Edvald Boasson-Hagen var en av dem.

– Det var overraskende at han skulle til vårt lag, men det blir bra med ham på laget. Jeg tror vi kan sykle godt sammen, og at han kan bringe mye til laget. Det er bare fordeler for min del at laget blir mer internasjonalt. Jeg synes han er en hyggelig kar, så det er positivt! sier Boasson-Hagen til TV 2 på treningsleir i Calpe, Spania.

– Hvordan vil dere to jobbe sammen?

– Vi kan spille på hverandres styrker og gjøre hverandre sterkere. Forhåpentligvis kan vi hjelpe hverandre inn til finaler, og sammen med Anthony Turgis har vi et veldig sterkt klassikerlag. Vi har mange andre sterke ryttere også, så jeg ser frem til sesongstart.

Sagan: – Jeg har kjent Edvald nesten hele karrieren

Å få vinneren av tre verdensmesterskap, Paris-Roubaix, Flandern rundt og syv poengtrøyer i Tour de France på laget gjør at TotalEnergies-laget i mye større grad vil få søkelyset på seg den kommende sesongen.

I teorien kan det medføre at Boasson-Hagen i større grad må jobbe som hjelperytter enn som kaptein, men også Sagan er tydelig på at det ikke er noen automatikk i det.

– Edvald er veldig sterk. Vi syklet sammen nesten hver dag i desember. Jeg har egentlig kjent ham nesten hele karrieren min. Vi kjenner hverandre, og jeg har kun gode opplevelser med ham, sier Sagan.

– Er det best at dere sykler de samme rittene, eller er det bedre om dere er kapteiner i hver sine ritt?

– Det er definitivt best om vi er sammen. To er bedre enn én. Haha! Og det er en god mulighet for oss begge å være på samme lag, sier slovaken.

– Målet er å vinne flere ritt enn jeg har gjort de siste årene

Begge to vil i stor grad fokusere på de forventede hovedstolpene i en sesong: klassikerne om våren, og deretter Tour de France på sommeren.

Sagan har kun nylig begynt å trene igjen etter å ha blitt koronasmittet for andre gang, men ting har gått mer på skinner for nordmannen.

– Jeg føler at det har fått trent bra. Jeg har fått trent alt jeg skulle og føler at jeg er i rute, så det blir spennende å se når sesongen starter. Jeg ser frem til det, sier 34-åringen.

Rudsbygdingen starter sesongen i mindre ritt i Frankrike og Spania (GP La Marseillaise, Etoile de Bessèges, Clásica de Almería, Vuelta a Andalucía), før fokuset dreier over på brosteinsklassikerne.

– Målene mine er å forhåpentligvis vinne flere ritt enn jeg har gjort de siste årene. Det har ikke blitt mange seire i det siste. I tillegg håper jeg å bidra til seire for laget. Nå har vi Sagan, så det blir nok å hjelpe ham litt, men jeg tror vi kan spille hverandre gode og gjøre gode ritt sammen, sier han.

– Det er mange år igjen

2022 blir Boasson-Hagens 15. sesong som proff, men motivasjonen er det lite å utsette på - til tross for at han ikke har vunnet et ritt siden 2019.

– Jeg er alltid motivert. Jeg føler at det er mange år igjen. Å fortsette like lenge som Alejandro Valverde (41) er vel heller tvilsomt om jeg kommer til å gjøre, men jeg skal fortsette så lenge jeg synes det er gøy og har muligheten. Så jeg er absolutt motivert og i god rute før sesongen.

Sagan fyller 32 i slutten av januar, men håpet om et oppsving etter noen tyngre sesonger er der hos slovaken.

– Vi to er mer «old school», av de litt eldre, sammenlignet med den nye generasjonen. Men alle sesonger er forskjellige. Vi er mer erfarne, så det kan være en fordel (om vi skal slå de beste), sier han.