Opplysninger til TV 2: Så få menn kan DNA-beviset i Tengs-saken tilhøre

En ny rapport fra Danmark slår fast at DNA-beviset i Birgitte Tengs-saken med 95 prosent sikkerhet bare kan tilhøre to eller færre personer, ifølge TV 2s opplysninger.

Torsdag fremstilles mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995, for videre varetektsfengsling. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, nekter han fremdeles kategorisk for å ha noe med disse drapene å gjøre, og han kommer til å begjære seg løslatt.

SIKTET: 51-åringen fra Haugalandet ble pågrepet i begynnelsen av september. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Påtalemyndigheten ber på sin side om nye tolv uker for 51-åringen fra Haugalandet. Det gjør de fordi de mener bevisene i saken fremdeles står svært sterkt.

I sin påtegning til retten viser de, ifølge TV 2s opplysninger, blant annet til en ny ekspertuttalelse som styrker konklusjonene rundt DNA-funnet av siktede ytterligere.

Det vil ikke bli noen forhandling i retten mellom partene, da fengslingsmøtet går som kontorforretning i Sør-Rogaland tingrett.

Sjelden DNA-mutasjon

Det er i hovedsak tre ting som danner grunnlaget for siktelsen mot mannen:

DNA-funn på Birgitte Tengs' strømpebukse

51-åringens straffehistorikk

Manglende alibi natten da Tengs ble drept

DNA-funnet danner ikke en fullverdig DNA-profil, men er et såkalt y-kromosom som peker i retning av siktede eller andre personer i vedkommendes farslinje.

FENGSLET: Siden begynnelsen av september i fjor har siktede sittet i varetekt i Åna fengsel på Jæren i Rogaland. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da 51-åringen sist ble fengslet, i slutten av oktober, ble det kjent for offentligheten at en dansk DNA-ekspert hadde påvist en sjelden mutasjon som gjør at siktedes mannlige slektninger kan utelukkes.

Det gjorde at politiet begjærte mannen fengslet med hjemmel i straffelovens paragraf 172, som krever et sterkere mistankegrunnlag enn sannsynlighetsovervekt.

TV 2 erfarer at påtalemyndigheten, i sin påtegning til retten denne uken, viser til en rapport som er ført i pennen av den samme DNA-eksperten.

Ifølge TV 2s opplysninger slår den fast med 95 prosent sikkerhet at maksimalt to personer kan passe til DNA-funnet. At det er mindre enn 15 personer som kan passe, er hele 99 prosent sikkert, ifølge rapporten.

Med andre ord er det en forsvinnende liten sannsynlighet for at DNA-sporet ikke tilhører den siktede 51-åringen.

Ingen nye funn

Parallelt med den øvrige etterforskningen og bistanden fra Danmark, har politiet bedt om hjelp til å gjøre ytterligere undersøkelser av DNA-materiale som ikke har vært under lupen tidligere.

Ifølge TV 2s opplysninger har dette dreiet seg om nye undersøkelser av andre deler av offerets strømpebukse.

DNA-FUNN: Funnet som danner grunnlaget for siktelsen ble gjort på denne strømpebuksa. Foto: Politiet

Påtalemyndigheten har undersøkt om det kunne være mer DNA fra siktede på strømpebuksa.

Slik TV 2 forstår det, har undersøkelsene skjedd på et laboratorium i Nederland, og som forsvarer Kristensen opplyste til Dagbladet og Stavanger Aftenblad tidligere denne uken, har undersøkelsene ikke resultert i nye funn.

Mulig rettssak til høsten

Kristensen peker dermed på at politiet sitter på svært lite materiale.

Kristensen, og hans medforsvarer Stian Trones Bråstein, har hele tiden vært opptatt av å understreke problematikken rundt at DNA-funnet kan være flyktig. Forsvarerne har også vist til at beslaget ble håndtert på en måte som ikke tilfredsstiller dagens krav for å benytte dagens teknologi.

Den siste tiden har de jobbet med å knytte til seg ekspertise som skal bistå dem med å kvalitetssjekke DNA-resultatene i saken.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer 51-åringen sammen med medforsvarer Stian Trones Bråstein. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er sentrale spørsmål og vi bruker selvsagt tid på dette. Utover dette har jeg ingen kommentarer til hvordan vi disponerer tiden, utover at arbeidet med saken er omfattende, sier Kristensen til TV 2.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Fredrik Martin Soma, har ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken. Det er ventet at kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett vil foreligge ved utgangen av denne uken.

Det er fremdeles ikke klart hvor lang tid det vil ta før det eventuelt vil bli tatt ut en tiltale, men tidligere har det blitt antydet at saken kan komme opp for retten til høsten.