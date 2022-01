Ellen Marie (102) ble nektet plass på sykehjem – nå har kommunen snudd

Saken oppdateres.

– Det er en gledens dag. Hadde jeg hatt champagne så hadde jeg sprettet den, sier Jeanette Vasstveit, som er Ellen Maries barnebarn.

Den siste tiden har hun kjempet for at farmoren hennes skal få plass på sykehjem, noe hun først ble nektet fordi kommunen mente hun var for frisk.

Tirsdag fikk de gladmeldingen: Randabergs eldste får likevel fast plass.

– Farmor er så glad og lettet. Dette er midt i blinken, sier Vasstveit.

FORNØYD: Barnebarnet Jeanette Vasstveit kaller dette en gledens dag. Foto: Privat

Mange reaksjoner

Tilbake i januar 2021 ble Ellen Maries første søknad om plass på sykehjem avslått.

De søkte igjen like før jul, og fikk ifølge Vasstveit muntlig beskjed om at det ikke kom til å bli aktuelt fordi det var fullt.

Da gikk barnebarnet til lokalavisen Randaberg 24, og kort tid etter fikk saken nasjonal oppmerksomhet.

Til TV 2 beskrev 102-åringen behandlingen som uverdig, og at hun håpet at kommunen ville snu.

– Jeg er veldig nervøs og må holde meg i veggen når jeg er alene. Jeg er ikke så frisk som kommunen påstår, uttalte hun.

Vasstveit forteller at tilbakemeldingene i tiden etter har vært overveldende.

Det ble også opprettet en støttegruppe på Facebook, der mange har engasjert seg.

– Det tok jo helt av. Vi fikk telefoner fra Haugesund og folk jeg ikke kjente. Dagen etterpå måtte jeg ha telefonen på lydløs, sier hun.

Skal feire med kake

Nylig ble 102-åringen operert og hadde i utgangspunktet fått en midlertidig plass på sykehjem frem til 21. januar. Vasstveit forklarer at farmoren hennes fikk valget mellom å flytte inn i et bofellesskap, eller på dette sykehjemmet.



– Det viktigste er at hun får velge selv og at hun kan føle seg trygg. Hun har valgt å bo på sykehjem, sier hun.

Med tirsdagens beskjed kan familien puste lettet ut. Nå som de har fått gjennomslag blir det feiring, varsler barnebarnet.

– Vi må jo kjøpe en liten kake til henne og dra opp der med noen blomster, sier hun.

Det er ordfører i Randaberg kommune, Jarle Bø (Sp), som har uttalt seg på vegne av kommunen i denne saken.

Han har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag. Heller ikke virksomhetslederen ved tjeneste- og koordingeringskontoret i kommunen har besvart TV 2s henvendelser.