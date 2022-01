Pantet for to kroner – ble pantemillionær

En gammel Red Bull ble til en gullgruve for kvinnen fra Askøy.

Det ble ingen blåmandag på Askøy i Bergen denne uken. Mandag ettermiddag ble nemlig et helt vanlig butikkbesøk på Kiwi Storbotn til en gullgruve da en kvinne i 30-årene vant en million kroner på pantelotteriet.

– Jeg skulle bare handle, men tok med en tom Red Bull som sto igjen i bilen etter mannen min. Da vinnermusikken begynte å spille og jeg så jeg hadde vunnet en million kroner trodde jeg nesten ikke mine egne øyne, sier den lykkelige vinneren på telefon til TV 2.

ILLUSTRASJONSFOTO: En mann panter en flaske på en panteautomat. Pengene blir gitt til støtte for Røde Kors arbeid i lokalsamfunnet. Foto: Katrine Lunke / Pantelotteriet

– Jeg handlet kjempefort og nærmest løp til bilen for å fortelle mannen min. Han trodde ikke på meg, men da jeg kom hjem ble det en skikkelig seiersdans med barna, sier hun blidt.

Firebarnsmoren, som ønsker å være anonym, forteller hun har vunnet før, men kun småbeløp. Derfor var det helt uvirkelig når hun så vinnersummen.

– Det var helt uvirkelig. Jeg tror det nesten ikke før jeg ser pengene, ler hun.

Mulig å vinne på lite

Mandagens vinner vant millionsummen ved å pante for to kroner, noe som tilsvarer fire lodd i Pantelotteriet. Det er helt unikt.

Ifølge Pantelotteriet er nemlig sjansen for å vinne en toppgevinst på en flaske 1: 8,3 millioner.

Men daglig leder Gaute Langdal mener folk ikke må miste håpet av den grunn.

– En av de vanligste spørsmålene vi får om lotteriet, er om det er mulig å vinne på bare en flaske. Og her ser vi altså svaret. Det er fullt mulig, sier han.

VINNERSJANSER: Selv om man skal være heldig for å vinne en million kroner på en flaske, påpeker daglig leder Gaute Langdal i Pantelotteriet at det likevel ikke er helt umulig, Foto: Katrine Lunke/Pantelotteriet

Halvparten av alle midlene Røde Kors mottar fra lotteriet går til lokalforeningen der den aktuelle panteautomaten står.

Panten fra Kiwi-butikken går derfor til Askøy Røde Kors, som blant annet jobber for å skape møteplasser for ungdom, leksehjelp og en besøkstjeneste for eldre i lokalsamfunnet.

– Gratulerer til den heldige vinneren, og tusen takk til alle de som støtter oss med panten sin, sier Therese Schneider i Askøy Røde Kors.

– Helt rått!

Også på Kiwi Storebotn var overraskelsen stor da de fikk vite om pantemillionæren.

– Dette var helt rått, og kjempegøy. Man tror jo ikke det går an, og så skjer det faktisk med en av våre kunder, sier butikksjef Kim Hopland.

– Vi må bare gratulere så mye, og håper vinneren får stor glede av pengene, legger han til blidt.

Og hva blir seiersprisen? Det har pantemillionæren allerede tenkt ut.

– Det skal brukes til å pusse opp kjøkkenet! Og så skal vi kjøpe noe fint til barna våre. Det blir skikkelig stas, sier hun.