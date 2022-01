Luftangrep mot Jemen har tatt livet av elleve personer

Det opplyser øyevitner og medisinsk personell til AFP.

– Elleve personer ble drept. Det letes fortsatt etter overlevende i ruinene, sier en slektning av et offer til nyhetsbyrået.

Mandag tok et droneangrep mot Abu Dhabi i De forente arabiske emirater livet av tre personer. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene, noe som har ført til at den saudiledede koalisjonen, som gikk til krig mot houthiopprørerne i Jemen i 2015, nå har utført flere luftangrep mot landet.

Et av angrepene traff to hus og la dem i ruiner, ifølge AFPs vitne.

(NTB)