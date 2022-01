Stjernespiller åpner opp om tilbudet: – Kom sjokkerende

Patrick Thoresen forstår om noen er skuffet, men for han var ønsket om redde gamleklubben så stort at han følte han måtte gripe muligheten.

Det har lenge vært en kjent sak at Patrick Thoresen ville forlate Storhamar og signere for gamleklubben Djurgården. Det ble ingen overgang.

38-åringen har selv ikke uttalt seg om saken før mandag. Da snakket han ut i Hamar Arbeiderblad om ønsket om å dra, prosessen før, under og etter samtalene med den svenske klubben.

Tirsdag åpnet Thoresen opp også til TV 2. Han er som alltid åpen og ærlig.

– Jeg ble først og fremst smigret, selvfølgelig. Det kom litt sjokkerende på da de ringte, selv om det ikke er første gang Djurgården eller andre klubber har hørt fra seg de siste årene, sier Thoresen.

Da har han ikke følt seg klar til å dra. Det har vært personlige ting hjemme som har vært viktigere. Nå følte Storhamar-spilleren at tidspunktet var riktig for å igjen prøve seg utenfor Norges landegrenser.

Muligheten trigget noe i ham. Han så det som en mulighet til å bevise at han fortsatt kan prestere i en større liga.

VILLE TILBAKE: Patrick Thoresen under sin forrige periode i Djurgården. Nå ønsket han seg tilbake. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN

Åpnet døren

Thoresen var tidlig et stort hockeytalent, men i begynnelsen av seniorkarrieren opplevde han motgang.

– Jeg hadde en drøm og et klart mål om å komme meg til NHL. Den tror jeg kanskje ikke hadde blitt realisert om det ikke var for Djurgården. Også jeg opplevde motgang i ungdomstiden. Jeg ble ikke draftet og jeg måtte på mange måter starte fra scratch i et bunnlag i HockeyAllsvenskan. Selv om jeg gjorde det bra, var det kun Djurgården som sto med døren åpen og ville gi meg muligheten, sier han.

Under tiden i Sverige fikk han NHL-kontrakt. Sportslig var det en stor suksess. Også utenfor isen trivdes familien godt.

– Det er en klubb man blir glad i. De var flinke med familier og la til rette så godt det lot seg gjøre. Det satt sine spor. Jeg ble pappa tidlig og hadde med meg barn fra første gang jeg gikk inn i garderoben. De har en høy stjerne i min bok, sier Thoresen.

Han vil ikke spekulere i om det ville vært mulig å nå NHL og ha en like god karriere om ikke det var for Stockholms-klubben, men han er sikker på at det i hvert fall ville tatt lengre tid før han nådde toppligaene.

– Frustrerende

– Jeg har vært frustrert og det har vært en skuffelse at det ikke gikk i orden. Jeg har også stor respekt for Storhamar. Vi har en avtale og jeg har ingen klausul i kontrakten om å kunne dra. Jeg må ha respekt for deres avgjørelse, sier han.

Profilen mener han hele veien har hatt en god dialog med sportssjef Mads Hansen.

– Jeg har forståelse for deres side av saken, men det tar ikke bort min skuffelse med det første, sier Thoresen.

– Hadde det forandret noe om alt så lysere ut for Storhamar og laget så ut som en mer reel kandidat til å bli norgesmester i år?

– Nei, det tror jeg ikke. Det blir jo å spekulere siden vi nå ikke er i en slik situasjon. Jeg har hatt tilbud tidligere også, men da har det vært personlige grunner til at jeg har avslått det med en gang. Vi har jo ligget i toppen de to foregående årene også, da det har blitt stengt ned, svarer han.

– Du er kaptein for et Storhamar-lag som har slitt. Hvordan så du på det å forlate laget slik?

– Den prosessen gikk jeg gjennom for å vurdere om jeg tok et riktig valg. Jeg tenkte på hva det ville ha å si for meg, lagkamerater og folk rundt klubben. Jeg gikk også i meg selv og tenkte på hva jeg vil og hva jeg ønsker, og hørte med mine nærmeste venner og familie om det. Det er alltid mennesker som ikke liker det, og så er det andre som mener man fortjener det og at det er en kul mulighet, svarer han.

For Thoresen var det aller viktigste hva hans nærmeste synes om avgjørelsen.

"Svimlende beløp"

– Vi og Storhamar var et stykke unna hverandre når det kommer til penger, men jeg vil ikke snakke om noen summer, sa Djurgården sin sportssjef, K-G Stoppel til TV 2 i forrige uke.

Ifølge opplysningene til hockeynews.se krever Storhamar "svimlende beløp" for sin store stjerne.

– Vi synes ikke at det rimer, sier Stoppel.

Thoresen ønsker ikke å svare på om han mener Storhamar krevede en urimelig høy sum for han,

– Det spørs jo litt hvordan man ser på det. Storhamar har sikkert sine grunner til å sette en høy sum. Det var snakk om en bra slant med penger. Det kan man kalle det, sier Storhamar-kapteinen.

EN LEDER: Patrick Thoresen blir helt avgjørende for om Storhamar skal ha noen sjanse til å kjempe om norgesmesterskapet denne våren. Foto: Christoffer Andersen

– Blir smartere

– Var dette din siste reelle mulighet til å spille for en klubb i utlandet?

– Ikke nødvendigvis. Det tror jeg ikke. Det kommer helt an på hvor flink jeg er til å trene og hvor motivert jeg er. Jeg tror at jeg kan holde et veldig høyt nivå i ett eller to år fremover om jeg har det i meg å orke å trene mye. Jeg kommer ikke til å bli så mye raskere, men jeg føler for hvert år at jeg blir smartere på isen. Jeg tror fortsatt jeg kan lure noen motstandere fremover, svarer han.

Thoresen har fortsatt ikke tatt en avgjørelse for om han vil fortsette å spille hockey i flere sesonger.

– Det jeg sier er at hvis den driven er der til å orke og trene og gjøre jobben utenfor isen dag inn og ut, tror jeg ikke at jeg har noe problem med å ligge i toppen av den norske ligaen og være et interessant mål for andre utenlandske klubber, sier 38-åringen.

Han er motivert for å være med å få fart på et Storhamar-lag som har prestert dårligere enn hva som var forventet. Thoresen mener laget er avhengig av nye spillere, men at det aller viktigste er at de som allerede er i klubben går i seg selv og finner ut hvordan de kan hjelpe laget til å heve seg.

– Jeg er innstilt på å motbevise de som ikke lenger har tro på Storhamar denne sesongen, sier Thoresen.