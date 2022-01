Slik vil «Skal vi danse»-Helene hjelpe MGP-deltaker til topps

GOD KVELD NORGE (TV 2): På lørdag skal Daniel Lukas synge på «Melodi Grand Prix»-scenen, men det er én ting som ikke har gått helt som forventet for sangeren.

«Melodi Grand Prix» er en av landets største musikkonkurranser, og mange av artistene går gjennom store forberedelser før sine opptredener.

Flere av årets deltakere har lang erfaring innen musikk, dans og TV, men for noen er det første gang de står på en scene med ordentlig show og koreografi. Det er derfor mye øving som skal til.

En av de som har måttet sette seg inn i noe helt nytt, er 23 år gamle Daniel Lukas Kalelic som skal opptre med låten «Kvelertak». For til tross for at han både har vært med på MGPjr i 2013 og Idol i 2018, så var det først nå han fant ut at dansing ikke er hans sterkeste side.

MPG: Daniel Lukas Kalelic deltar i årets norske Melodi Grand Prix med låta «Kvelertak». Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forteller at i tillegg til å ikke være en erfaren danser, så har utfordringen vært å kombinere sang og dans på scenen.

– Det er faktisk mye vanskeligere enn man skulle trodd, og det krever sjukt god kondisjon. Og min er jo ikke den beste, sier Daniel Lukas til God Kveld Norge.

Derfor har han den siste tiden tatt tak i problemet og danset flere timer hver dag, blant annet i dansestudioet til «Skal vi danse»-vinner Helene Spilling.

Bli med de to på dansetrening i videoen øverst i artikkelen.

By på seg selv

Etter å ha sett Daniel Lukas øve i studioet, The Zone, klarte Helene å dra han med seg på et hiphop-kurs, noe som var første gang de danset sammen.

– Det å danse med Helene har vært veldig gøy, også har jeg følt på at jeg faktisk ikke kan danse, og at det er noe jeg må lære meg. Fordi Helene er jo sjukt god, forteller sangeren.

VANT: Helene Spilling vant "Skal vi danse" sammen med Simon Nitsche (28). Foto: Jan-Petter Dahl

Han forteller at han spesielt sliter med dans som involverer sakte bevegelser.

– Der er jeg ikke så god, jeg vet ikke hvorfor, men jeg er veldig stiv når det kommer til de delene, innrømmer Daniel Lukas.

Til tross for manglende erfaring, var førsteinntrykket av MGP-deltakeren for Helene positivt. Det hun føler hun kan hjelpe han med nå, er å terpe på teknikken.

– Jeg husker første gangen du var her og trente, da tenkte jeg sånn: «Okei, han har noen moves, liksom». Så jeg tror det er mange jenter som kommer til å se på skjermen på lørdag og bare: «Åå!», sier hun til Daniel Lukas.

Hun legger til at hun opplever Daniel Lukas som flink på scenen, og at han klarer være i karakter og leve seg inn i opptredenen. Som proffdanser og vinner av «Skal vi danse», har hun noen tanker om hva som er viktig når man skal danse i en konkurranse.

KLAR: Daniel Lukas føler seg forberedt til lørdagens sending. Foto: Terje Pedersen / NTB

– For det første må du ha innlevelse og du må tørre å by på deg selv. Og selv om du skal leke en karakter som du kanskje ikke helt føler at du er, så må du klare å fortsatt bare pushe grensene dine, påpeker Helene.

Og det tror hun Daniel Lukas kan klare.

Stor betydning for familien

Sangeren forteller at han har hatt mye nerver under forberedelsene til sending, men at han ser på det som en positiv ting.

– Da blir jeg bare mer skjerpet når jeg kommer på scenen. Men jeg er nervøs, det er jeg, sier Daniel Lukas.

For det er ikke bare bare å være med på en sangkonkurranse som Melodi Grand Prix. Han forteller at det har vært en lang familietradisjon å sitte samlet foran TV-en og heie på artistene. Og som en musikalsk familie, har det da vært stort engasjement med hyling og skriking.

Hele familien har nemlig en nær tilknytning til musikk, med blant annet gitarister, fiolinister og sangere. Daniel Lukas understreker at faren, moren, bestefaren og bestemoren er hans viktigste støttespillere. Og uten dem, er det ikke sikkert han hadde blitt den han er i dag.

– Hva ville det betydd for deg å vinne MGP?

– Det hadde vært en drøm. Det er helt vanskelig å forklare, det er noe jeg har drømt om hele livet, svarer han.

Åpner opp om usunt forhold

Selv om veien til å bli en bedre danser ikke har gått helt smertefritt for sangeren, er det viktig for han å vise andre at man kan klare ting man tidligere ikke har kunnet.

Han er nemlig opptatt av å ta opp vanskelige temaer, der også alle historiene i sangtekstene hans er fra eget liv. Låten han stiller med på MGP, «Kvelertak», er en kjærlighetssang der han åpner opp om tidligere forhold.

– Kvelertak handler om å være i et usunt forhold. Jeg var i det selv, så denne sangen har stor betydning for meg, og kommer rett fra hjertet, uttrykker Daniel Lukas.

Han forteller at han håper tekstene får lytterne til å åpne seg mer, særlig overfor dem selv. Sangeren har allerede fått tilbakemeldinger fra venner om ting de selv sliter med, noe som kom som et positivt sjokk.

– Det er viktig å snakke om ting du sliter med, og jeg håper jeg kan være med på å gjøre det enklere for andre mennesker, sier MGP-deltageren.