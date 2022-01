Nytt strømsjokk: Desember-regningen kom på 173.854 kroner

Nærbø IL fryktet det verste før strømregningen for desember kom i posten. Det hadde idrettslaget all mulig grunn til.

Forrige uke fortalte TV 2 om hvordan de skyhøye strømregningene rammer idrettslag som eier sine egne anlegg.

STRØMSJOKK: Nærbø IL fikk 173.854 kroner i strømregning for desember. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2.

Breddeklubben Nærbø IL i Rogaland opplyste om en strømregning som hadde steget fra 7000 kroner for november 2020, til 95.000 kroner for november 2021. Totalt for 2021 steg strømregningen fra 450.000 kroner for driften i 2020, til over én millioner kroner for 2021 – og det var før strømregningen for desember hadde ankommet.

Nå har Nærbø IL mottatt strømregningen for driften av anleggene for desember. Det ga et nytt strømssjokk for breddeklubben.

– I desember måned 2021 ble strømregningen for anlegget vårt totalt 173.854 kroner. Til sammenligning var den i desember 2020 på 52.329 kroner, opplyser daglig leder i Nærbø IL, Toini Underhaug, til TV 2.

Steg med 121.525 kroner

Klubben opplyser samtidig om at de i desember 2020 faktisk brukte 3000 kilowattimer mer enn i desember 2021. Likevel steg altså strømregningen med utrolige 121.525 kroner for én enkelt måned.

Toini Underhaug håper på at regjeringen kommer med strømstøttepakke som de har lovet til idretten så snart som mulig.

– Vi forventer at regjeringen legger fram en solid og varig støtteordning for idrettslagene som trer i kraft umiddelbart, og som sikrer at vi kan opprettholde viktige aktivitetstilbud til alle våre medlemmer, sier Underhaug.

TV 2 får opplyst at regjeringen i disse dager jobber med en kompensasjonsordning for strømregningene til idretten. Det er imidlertid foreløpig uklart når den vil foreligge, men trolig blir den klar i løpet av de kommende dagene.

ETTERLYSER STØTTE: Toini Underhaug i Nærbø IL. Foto: TV 2

Etterlyste svar fra Støre

I Stortingets spørretime forrige onsdag etterlyste FrP-leder Sylvi Listhaug et svar fra statsminister Jonas Gahr Støre om hvordan regjeringen ville hjelpe breddeidretten. Hun viste til TV 2s artikkel, og ba statsministeren iverksette tiltak.

Støre svarte med å slå fast at regjeringen jobber for å få støtteordninger på plass for å hjelpe breddeidretten med strømregningene så snart som mulig.

– Vi har satt inn kraftfulle tiltak for husholdningen, og er nå i dialog med idretten og andre sektorer for hvordan vi kan komme dem til unnsetning, sa Støre.

Nærbø IL er fornøyd med media har satt fokus på de enorme strømregningene, og at regjeringen er klar til å hjelpe breddeidretten med en kompensasjonsordning.

– Nærbø IL er glade for at TV 2 har satt søkelys på de høye strømkostnadene, som rammer oss veldig hardt og i verste fall vil gå ut over aktivitetstilbudet, forteller daglig leder Toini Underhaug.

Høyre: – Det går merkelig treigt

Opposisjonen mener imidlertid det er rart at en strømpakkeordning for idretten ikke er kommet på plass allerede.

– Det er ikke merkelig at det går treigt hvis statsministeren har brukt tiden fra vi fremmet forslaget vårt 16. desember og frem til i dag for starte en dialog med frivilligheten. En løsning burde vært på plass nå. Frivillige lag og foreninger kan ikke forplikte seg til mangedoble strømregninger hvis de ikke har en tydelig lovnad fra regjeringen, sa Høyres nestleder i familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen til TV 2, og fikk støtte av partikollega Turid Kristensen.

– Vi forventer at regjeringen i løpet av få dager kommer på banen med en løsning. Et naturlig utgangspunkt vil være å se på ordningen som er kommet på plass for husholdningene, konstaterte Kristensen.