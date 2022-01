Etterlyser vitner i den 28 år gamle Silje-saken

Saken oppdateres.

Politiet har startet ny etterforskning etter at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim, 15. oktober 1994.

Femåringen ble funnet delvis avkledd og mishandlet.

Politifaglig etterforskningsleder Øyvind Jørgensen har fått ansvaret for å etterforske Silje-saken på nytt.

– Vi starter med å gå gjennom det som ble gjort i 1994 og vi lager en detaljert etterforskningsplan. Det er det vi begynner med, sier Jørgensen til TV 2.

Undersøkelsene gjøres med en påtaleansvarlig etterforskningsleder, en analytiker, en krimtekniker og en pårørendeansvarlig. Gruppen får i tillegg bistand fra Kripos' cold case-gruppe.

Etterlyser vitner

Han har en klar oppfordring til personer som enten har sett eller hørt ting som kan bidra til en oppklaring.

– Dersom det sitter noen en plass som har informasjon som kan belyse saken, så ønsker vi å komme i kontakt med dem nå. Det kan være vitner som var på åstedet eller noen som har observert noe i nærheten, folk som har bodd i nærmiljøet og fått informasjon på en annen måte, eller personer som har opplevd ting i etterkant, sier Jørgensen.

Etterforskningslederen har godt håp om at noen har informasjon de ikke har delt med politiet før.

– Det er en utfordring å undersøke en så gammel sak. Men vi har godt håp om å finne ny informasjon, sier Jørgensen.

De tre guttene som i sin tid fikk skylden for drapet skal også avhøres på nytt. Etterforskningslederen utelukker heller ikke at det blir aktuelt å snakke med de som jobbet med saken i 1994.

De den gang unge guttene vil fortsatt ha status som mistenkt når saken gjenopptas.

– Skal gjøre det vi kan

Politiadvokat og påtaleansvarlig i etterforskningen, Mette Kollstrøm sier guttenes rettigheter kan ivaretas bedre med mistenktstatusen, blant annet ved at de får oppnevnt forsvarer.

– Vi går på med friskt mot og skal gjøre det vi kan i etterforskningen, sier Kollstrøm.

Saken ble henlagt i 1994 fordi de antatte gjerningspersonene var under kriminell lavalder da drapet skjedde. Politiet konkluderte med at de tre guttene hadde begått drapet under et døgn etter at Silje ble funnet død.

Under gjenopptakelsen regner Kollstrøm med at det vil bli brukt betydelig lengre tid på å komme frem til en beslutning.

– Vi setter igang nå og skal bruke en stund på å lage en god plan med teorier om hva som kan ha skjedd. Vi prioriterer saken og skal ha fremdrift på den. Tidsmessig regner jeg med at våren går med, sier politiadvokaten.

Tre barn fikk skylden

Kun et knapt døgn etter hendelsen i 1994 konkluderte politiet med at det var lekekameratene til Silje, tre gutter på fire, fem og seks år, som stod bak mishandlingen og at de hadde forlatt henne halvnaken og døende i snøen.

I desember 2021 ba imidlertid Statsadvokaten i Trøndelag politiet om en gjenopptakelse av saken.

Bakgrunnen for gjenopptakelsesspørsmålet kom etter informasjon som kom fram i NRK-dokumentaren «Drapet i akebakken», samt en granskning gjort av forsker Asbjørn Rachlew på oppdrag fra Riksadvokaten.

Rachlew konkluderte med at det ble gjort svært dårlig politiarbeid i 1994, og at de tre guttene ble utsatt for sterkt press og ulovlige avhørsteknikker.

Den nye etterforskningen er nå i gang og politiet ber vitner melde seg – 28 år etter at Silje ble drept.