TV 2 sender ny sesong med John Arne Riise

Se sesong én av Fan av Flint på Play

Med kamera på slep rykket en sønderknust John Arne Riise rett ned i sitt første møte med treneryrket i norsk 3. divisjon.

Den tidligere Liverpool-profilen har allerede lagt Flint-marerittet bak seg, og satser nå for fullt i ny jobb i Toppserien med outsider Avaldsnes. Klubben tapte sine seks siste kamper forrige sesong og vant kun tre av 18 oppgjør totalt, men overlevde likevel i toppdivisjonen.

Riise har allerede solgt huset i øst og flyttet vestover - med tonnevis av motivasjon i bagasjen.

– Mann, mann! Dame, dame, sorry!

I 2022 venter en kvinnegarderobe på Riise, noe han føler seg godt forberedt på.

– Jeg stiller de samme kravene uavhengig av kjønn. Jeg forventer den samme profesjonaliteten på og utenfor banen. Dette vet jeg også jentene selv ønsker, sier Riise, godt i gang med sin andre uke på treningsfeltet.

Riise varsler samtidig et oppgjør med en idrett han oppfatter som bedre tilrettelagt for menn enn kvinner.

– Jeg forventer at damene har de samme mulighetene til å satse og prestere som menn har. Det skal jeg kjempe for at skjer, varsler Riise.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, gleder seg til mer Riise-TV.

– John Arne Riise engasjerer, og uansett hva en måtte mene om han, så er han en fargeklatt i norsk fotball. Han evner å engasjere det brede lag av folk, noe vi i TV 2 setter stor pris på. Vi er strålende fornøyd med interessen for første sesong av Fan av Flint, og gleder oss til fortsettelsen. At den skjer i Toppserien gjør det ekstra viktig å henge på, for vi ønsker å satse offensivt på kvinnefotball fremover og vet at han møter et spennende og ambisiøst miljø i Avaldsnes, sier Jansen Hagen.

Riise selv er sterk i troen på at Avaldsnes og ham selv er en kombinasjon som vil slå gnister i 2022.

– Vi hadde et møte om hva jeg krever og forventer. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på en ny og spennende oppgave som trener. Førsteinntrykket av klubben er godt. Jeg tror vi passer godt sammen, smiler Riise.

Som i Flint er han også forberedt på at klubbene han møter er ekstra motiverte og ønsker å prestere når han står på motsatt trenerbenk. Samtidig er Toppserien et stort steg opp i størrelse på klubbene han skal opp mot.

– Jeg skal fortsatt til Premier League. Men det tar nok 7-10 år, ikke 5.

Toppserien 2022 byr blant annet på storklubber som Brann (tidligere Sandviken), Rosenborg, Lillestrøm og Vålerenga. Sistnevnte har for øvrig også ny trener denne sesongen.

– Jeg både håper og tror at interessen rundt Toppserien øker i sesongen som kommer. Jentene i Avaldsnes er utrolig profesjonelle, så vi kommer til å gi alt - både på banen og på sidelinja, slår Riise fast.

Fan av Riise produseres av Montreux og har premiere våren 2022. Grunnet EM i sommer, der Norge deltar, har Toppserien avspark allerede 19. mars i år.