Tar avstand fra vold og terror – sier han var hjernevasket for ti år siden

Idet Breivik reiste seg for å gå inn i vitneboksen, ble han fotfulgt av tre vakter. Han står oppreist og tiltaler dommeren og statsadvokaten med fullt navn når han innleder sin forklaring.

– Det er ikke meningen at du skal lese opp fra et manus, sier dommer Dag Bjørvik når han ser at Breivik bruker den tjukke bunken med papirer han har med seg.

Så begynner terroristen sin forklaring:

– Jeg tar avstand fra all vold og terror. Dette er bak meg. Jeg gir dere herved mitt æresord på det, sier 42-åringen.

Han ønsker imidlertid fortsatt å jobbe for en nasjonalsosialistisk bevegelse i Europa.

– Det er forskjell på en militant og en ikke-militant nasjonalsosialistisk bevegelse, sier Breivik og viser til den nordiske motstandsbevegelsen, en nazistisk organisasjon med opphav i Sverige.

Får forklare seg fritt

Han ber altså om forståelse for at man kan være nazist uten å være militant.

– Det ønsker jeg aksept for. Dersom retten finner det umulig og krever at jeg sier fra meg politikk, så kan jeg gjøre det. Jeg er villig til å innrette meg etter det retten krever, sier Breivik.

Han sier at noe av forklaringen hans vil «høres veldig skremmende ut for dere og allmenheten i Norge», men sier følgende:

– Det er kritisk at dere skjønner hvor hjernevasket jeg var for ti år siden. Det er ikke min skyld at jeg ble hjernevasket. Det er de som hjernevasker online, som bærer nesten hele ansvaret for 22. juli, sier han.

Deretter går terroristen i gang med å forklare opphavet til ulike politiske ideologier. Han vil senere komme tilbake til hvorfor han mener han ble hjernevasket.

Dommeren lurer på hvor Breivik vil med dette, men 42-åringen får fortsette når han insisterer på at det er viktig for å forklare bakgrunnen hans.

Bakgrunnen for rettssaken som begynte tirsdag, er at Breivik begjærer seg prøveløslatt fra forvaringsdommen han fikk etter å ha drept 77 mennesker den 22. juli i 2011.

Dette er en rett han har ettersom han har sonet minstetiden på 10 år.

FORBEREDT: Ander Behring Breivik (42) viser frem en rekke arm med budskaper til både dommerne og pressen under sin forklaring. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det sentrale spørsmålet er hvorvidt det er gjentakende fare for at 42-åringen vil begå ny, alvorlig kriminalitet dersom han løslates nå.

Tirsdag har Breivik anledning til å forklare seg for dommerne. Terroristens vitnemål er todelt: Først får han snakke fritt i cirka halvannen time, mens han må svare på aktors spørsmål den siste halvannen timen.

Ville ikke svare om anger

Allerede før retten ble satt, forsøkte journalister å spørre Breivik om han angrer på sine handlinger. Da snakket han i stedet om rasekrig.

På spørsmål fra dommeren om hva som er hans stilling, svarte Breivik at han jobber for den nordiske stat og er stortingskandidat for et nazistisk, ikke-voldelig parti.

Etter Breiviks forklaring tirsdag, er det satt av tid til vitneførsel på onsdag. Rettspsykiater Randi Rosenqvist skal redegjøre for hvordan hun vurderer Breivik i dag.

I tillegg skal en representant for Skien fengsel, der Breivik soner, forklare seg. Breivik har i tillegg kalt inn den kjente, svenske nynazisten Pär Öberg.

Torsdag avsluttes saken med aktor og forsvarers prosedyrer.