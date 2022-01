Frykter Putin vil kopiere Hitler og Stalin

USA advarer om at russiske spesialstyrker forbereder aksjoner som skal gi påskudd til å invadere Ukraina. Såkalte falske flagg er blitt brukt for å starte krig før, men de har sjelden vært vellykkede.

31. august 1939 hadde mørket akkurat senket seg over det 111 meter høye sendetårnet i Gliwice, da sju menn stormet inn i den tyske radiostasjonens kontrollrom.

De var kledd som polske bønder, men var i virkeligheten en spesialavdeling i SS, under utførelse av «Operasjon bestemor er død».

«Hør etter! Dette er Gliwice. Radiostasjonen er nå i polske hender,» var meldingen som gikk ut på eteren like etter klokken 20.

Radiomasten i Gliwice var lenge verdens høyeste byggverk av tre. Foto: Wikimedia Commons.

Likene av flere konsentrasjonsleir-fanger, og en tysk-polsk bonde ble deretter påkledd polske militæruniformer og etterlatt på stedet.

«Det er kommet meldinger om at en radiostasjon i Gliwice i Tyskland, rett ved den polske grensen, er blitt angrepet,» meldte BBC noen timer senere.

Nazi-Tyskland mente på denne måten de hadde lykkes i å skape et påskudd for å invadere Polen, noe som også skjedde tidlig neste morgen.

Falsk flagg

Episoden i Gliwice er senere blitt stående som en av historiens mest kjente falskt flagg-operasjoner.

Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier mener imidlertid at det var veldig få som faktisk trodde på nazistenes unnskyldning for å gå inn i nabolandet. Både Frankrike og Storbritannia erklærte da også kort tid etter krig mot Tyskland.

– Det var ingen som kjøpte iscenesettelsen i 1939. Den hadde ingen betydning. I hvilken grad den ble kjøpt innad i Tyskland vet jeg ikke, sier han til TV 2.

Men tydeligvis syntes Sovjetunionens leder Josef Stalin at Hitler hadde gjort et elegant grep for å påvirke verdensopinionen, for nøyaktig tre måneder senere, prøvde han seg på noe liknende.

Episoden i Mainila

Stalin hadde nemlig satt seg fore å invadere Finland, og påskuddet han brukte var sju artillerigranater som 26. november dundret ned rett ved en russisk grensepost i Karelen.

Det var imidlertid ikke finnene som hadde skutt, men sovjeterne selv. Og hensikten var å fremstille Finland som angriper.

SPILL FOR GALLERIET: Sovjetiske militære tok med utenlandske pressekorps til åstedet for det angivelige finske angrepet i 1939. Foto: NTB / Scanpix

Utenlandske pressefolk ble invitert for å befare skadene den angivelige finske beskytningen hadde gjort, men heller ikke denne gangen var det mange som kjøpte historien.

– Klossete og åpenbart fabrikert, skrev den amerikanske journalisten John Gunther etterpå.

Dette hindret likevel ikke sovjeterne i å angripe Finland 30. november 1939. Like etterpå opprettet Stalin en finsk marionettregjering kalt Den finske demokratiske republikk med hovedstad i den lille landsbyen Terijoki.

Tre måneder senere vant Sovjetunionen krigen og okkuperte deler av Finland, men til en svært høy pris. Trolig ble over 160 000 sovjetiske soldater drept i kampene mot den tallmessig underlegne finske armé.

Hybridkrigføring

Den finske demokratiske republikk finner i dag paralleller i de to russisk-støttede utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina; Folkerepublikkene Donetsk og Lugansk.

GODT UTSTYRT: Soldatene i de ukrainske utbryterrepublikkene er takket være Russland utstyrt med topp moderne våpen. Foto: NTB / Scanpix.

Helt siden Russland i mars 2014 okkuperte Krim-halvøya har såkalte russisk-støttede separatister kjempet mot ukrainske regjeringsstyrker i dette området.

Kreml støtter opprørerne i øst med våpen, penger og annet materiell. Både russiske leiesoldater og regulære styrker skal i tillegg ha deltatt i kampene.

Det er i dette området Pentagon frykter at Russland nå vil bruke falskt flagg for å rettferdiggjøre en større invasjon.

– Russland driver og legger et grunnlag for å kunne fabrikkere et påskudd for en invasjon, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN.

Spesifikt kan dette gjøres ved at russiske spesialstyrker utfører sabotasje- eller terroraksjoner mot mål i utbryterområdene, og senere får det til å virke som om Ukraina står bak, sier en etterretningskilde til TV-kanalen.

Vanskeligere i dag

Noe av det som har karakterisert konflikten i Øst-Ukraina har vært sosiale mediers rolle i å avsløre den russiske delaktigheten i krigen.

Seksjonsleder Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror derfor Russland vil slite med å iscenesette nye provokasjoner.

SKEPTISK: Palle Ydstebø tror det vil være svært vanskelig for Russland å lage påskudd for krig i Ukraina. Foto: Forsvaret.

– I forhold til Mainila og Polen, er det blitt enda vanskeligere å få til slike ting i dag. Dette fordi informasjonstilgangen fra alternative kilder vil utfordre et offisielt narrativ, sier Ydstebø til TV 2.

– Hvis de ønsker å bygge opp en legitimitet, tror jeg Russland skjønner at dette ikke går hjem utenfor deres eget land, der de har mediekontroll. Jeg tror de er klar over hvor tynt det halmstrået vil være.

Ifølge historiker Sven Holtsmark, var og er falskt flagg-operasjoner verdiløse som påskudd for krig under folkeretten.

– Man kan ikke lovlig starte et angrep på et annet land med begrunnelse i en eller annen lokal hendelse, sier Holtsmark til TV 2.

Ydstebø peker også på at det internasjonale fokuset på russernes styrkeoppbygging nær Ukraina har gjort overraskelsesmomentet mindre.

– Hvis dette hadde vært noe plutselig oppdukkende, kunne en falskt flagg- aksjon kanskje hatt mye for seg. Med dette hadde de kjøpt seg tid før omverdenen reagerte. Men nå når alle er på tå hev, og med de advarslene som er kommet, er det en beredskap over hele spekteret, sier Ydstebø.