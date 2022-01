Har brukt 13,5 milliarder på spillerkjøp etter Fergusons avskjed: – Noen gigantiske misser

Se Manchester United-West Ham på TV 2 Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!

Etter avskjeden til Sir Alex Ferguson (80) har Manchester United brukt mye penger og krefter for å ta klubben tilbake til storhetstiden.

Én etter én har David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær forsøkt å videreføre arven til Ferguson.

I løpet av disse åtte årene har klubben ifølge Transfermarkt brukt omkring 13,5 milliarder norske kroner på spillerkjøp.

Stjernen må le av Beyonce-spørsmål

I samme periode har United solgt spillere for omkring 4 milliarder norske kroner.

Det betyr at Manchester Uniteds netto på overgangsmarkedet er - 9,5 milliarder norske kroner.

Hva har de egentlig fått igjen etter denne pengebruken?

Én FA-cup-tittel og én ligacup-tittel, samt både vunnet og vært tapende finalist i Europa League. Det er gevinsten etter å ha brukt 13,5 milliarder kroner på nye spillere.

– De har jo vunnet veldig lite, så det er ingen tvil om at de har fått lite igjen for pengebruken, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Alle Uniteds overganger etter Sir Alex Fergusons avskjed Prisene under er hentet fra Transfermarkt og oppgitt i euro. 1 euro tilsvarer 9,96 norske kroner. Tallene viser kun hvor mye spillerne kostet å kjøpe. Man må regne med at flere av overgangene også har inneholdt signeringsbonuser og lønn til spillerne, noe som betyr at det trolig er brukt betraktelig mer enn 16 milliarder norske kroner. Kjøpte spillere: 2013/2014: Juan Mata (€44.73m) og Marouane Fellani (€32.40m). 2014/2015: Ángel Di Maria (€75.00m), Luke Shaw (€37.50m), Ander Herrera (€36.00m), Marcos Rojo (€20.00m), Daley Blind (€17.50m), Vanja Milinkovic-Savic (€1.75m) og Radamel Falco på lån (€7.60m). 2015/2016: Anthony Martial (€60.00m), Morgan Schneiderlin (€35.00m), Memphis Depay (€34.00m) Matteo Darmian (€18.00m), Bastian Schweinsteiger (€9.00m) og Sergio Romero (gratis). 2016/2017: Paul Pogba (€105.00m), Henrikh Mkhitaryan (€42.00m), Eric Bailly (€38.00m) og Zlatan Ibrahimovic (gratis). 2017/2018: Romelu Lukaku (€84.70m), Nemanja Matic (€44.70m), Victor Lindelöf (€35.00m) og Alexis Sánchez (€34.00m). 2018/2019: Fred (€59.00m), Diogo Dalot (€22.00m) og Lee Grant (€1.70m). 2019/2020: Harry Maguire (€87.00m), Bruno Fernandes (€63.00m), Aaron Wan-Bissaka (€55.00m), Daniel James (€17.80m) og Odion Ighalo på lån (€12.00m). 2020/2021: Donny van de Beek (€39.00m), Amad Diallo (€21.30m), Alex Telles (€15.00m), Facundo Pellistri (€8.50m) og Edinson Cavani (gratis). 2021/2022: Jadon Sancho (€85.00m), Raphaël Varane (€40.00m), Cristiano Ronaldo (€15.00m) og Tom Heaton (gratis). Solgte spillere: 2013/2014: Ingen. 2014/2015: Danny Welbeck (€20.00m), Shinji Kagawa (€8.00m), Alexander Büttner (€5.50m), Wilfried Zaha (€3.80m), Bebé (€3.00m), Patrice Evra (€1.90m), Chicharito utlånt (€3.00m) og Ángelo Henriquez (€1.50m). 2015/2016: Ángel Di Maria (€63.00m), Chicharito (€12.00m), Jonny Evans (€8.30m), Robin van Persie (€6.50m), Nani (€6.00m), Rafael (€3.20m) og Ángelo Henriquez (€1.67m). 2016/2017: Morgan Schneiderlin (€23.00m), Memphis Depay (€16.00m), Paddy McNair (€5.25m), Tyler Blackett (€1.80m) og Will Keane (€1.20m). 2017/2018: Henrikh Mkhitaryan (€34.00m), Adnan Januzaj (€8.50m) og Andreas Pereira utlånt (€3.00m). 2018/2019: Daley Blind (€16.00m), Sam Johnstone (€7.35m) og Marouane Fellaini (€7.20m). 2019/2020: Romelu Lukaku (€74.00m), Matteo Darmian (€2.48m), Ashley Young (€1.70m) og Chris Smalling utlånt (€3.00m). 2020/2021: Chris Smalling (€15.00m), Timothy Fosu-Mensah (€1.70m), Jesse Lingard utlånt (€2.30m) og Diogo Dalot utlånt (€500Th.). 2021/2022: Daniel James (€29.10m), Andreas Pereira utlånt (€1.00m) og Axel Tuanzebe utlånt (€600Th.).

– Det er jo noen gigantiske misser på denne listen, mener Thorstvedt.

– Så av disse 41 spillerne. Hvor mange har egentlig vært suksesser?

– Man finner jo akseptable kjøp på listen. Viktor Lindelöf har spilt nesten bortimot fast på et av verdens beste lag siden han ble signert. Da er det en suksess i mine øyne. Folk har vært kritisk til ham, men han har spilt. Det samme tenker jeg om Ander Herrera-kjøpet.

– Bruno Fernandes er en kjempesuksess. Jeg er ikke blant dem som har hakket så mye på Fred, men til den prisen de betalte.. Så kunne de fint fått en som gjorde en bedre jobb billigere, sier Thorstvedt.

Mourinho og Solskjær brukte mest penger

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær fikk alle muligheten til å utforme laget slik de ønsket.

David Moyes: 772 millioner kroner på spillerkjøp.

Louis van Gaal: 3,5 milliarder kroner på spillerkjøp.

José Mourinho: 4,7 milliarder kroner på spillerkjøp.

Ole Gunnar Solskjær: 4,6 milliarder kroner på spillerkjøp.

Fergusons første arvtaker, David Moyes, rakk bare å styrke elleveren med Juan Mata og Marouane Fellaini før han ble sendt ut fra Old Trafford.

– Mye av dette skyldes nok at det har vært et vakuum mellom Ed Woodward og managerne. De har ikke hatt en sterk nok sportslig ledelse på plass. De har en slags ny struktur i Manchester United nå og har ansatt litt nye folk. Men jeg tenker det er en av grunnene til at de har kastet vekk så mye penger, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg synes samtidig at Ole Gunnar Solskjær tok tak i en del av dette. Han kan være stolt over mye av det han gjorde på overgangsmarkedet. Vi venter fortsatt på at Jadon Sancho skal vise at han var verdt pengene, men på samme tid har Raphaël Varane vist seg som å være et bra kjøp. Ole Gunnar hadde iallfall en filosofi i bunn, mener jeg.

Se: Pottesur Ronaldo etter å ha blitt byttet ut

To klubber har brukt mer enn United – men har vunnet mye mer

Manchester Uniteds argeste rivaler har også stått for et stort pengebruk, men de må likevel kunne sies å ha fått mer igjen for pengene enn United.

City har brukt mer, men står igjen med fire Premier League-titler og er på vei mot sin femte. City har også vunnet FA-cupen én gang, ligacupen seks ganger og vært tapende finalist i Champions League-finalen.

– City har brukt mer penger og har sine bommer de også. De brukte minst 1,2 milliarder på Jack Grealish. Jeg tror ikke de har tatt et eneste poeng takker være ham. Samtidig føler nok mange managere at man trenger oppfriskning i stallen sin, med nye fjes for å holde spillergruppen på tærne. Foreløpig kan Grealish-pengene skyldes rett i dass, men det kan jo snu. Det samme gjelder Jadon Sancho, som jeg foreløpig vil plassere i samme kategori, sier Thorstvedt.

Chelsea har brukt rundt det samme på spillerkjøp som Manchester United, men London-klubben har også solgt spillere for nesten tre ganger så mye som United.

De kan også vise til to Premier League-titler, én FA-cup-tittel, én ligacup-tittel og trofé i både Champions League og Europa League.

Liverpool, Arsenal og Tottenham har brukt betraktelig mindre penger enn de tre nevnte lagene over.

Konkurrentenes pengebruk På samme tidspunkt har Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham brukt følgende summer på spillere: Manchester United: Kjøpt: 13,5 milliarder kroner. Solgt: 4 milliarder kroner. Netto: - 9,5 milliarder kroner. Manchester City: Kjøpt: 14,9 milliarder kroner. Solgt: 5,3 milliarder kroner. Netto: - 9,6 milliarder kroner. Liverpool: Kjøpt: 9 milliarder kroner. Solgt: 6,3 milliarder kroner. Netto: - 2,7 milliarder kroner. Chelsea: Kjøpt: 13,7 milliarder kroner. Solgt: 10,2 milliarder kroner. Netto: - 3,5 milliarder kroner. Arsenal: Kjøpt: 9,5 milliarder kroner. Solgt: 3,3 milliarder kroner. Netto: - 6,2 milliarder kroner. Tottenham: Kjøpt: 7,7 milliarder kroner. Solgt: 5,4 milliarder kroner. Netto: - 2,3 milliarder kroner. West Ham: Kjøpt: 6 milliarder kroner. Solgt: 2.5 milliarder kroner. Netto: - 3,5 milliarder kroner. Leicester: Kjøpt: 5,9 milliarder kroner Solgt: 3,6 milliarder kroner. Netto: - 2,3 milliarder kroner. Tallene er hentet fra Transfermarkt.

– Manchester United har også vært veldig dårlige på salg. Mange av klubbene i Europa er nødt til å leve av filosofien hvor de kjøper billig og selger dyrt. Det slipper United. Da blir problemet at man ikke får solgt spillere for samme sum man betalte for dem. Spillerne tjener så godt at de blir sittende i klubben og cashe inn. Til slutt ender det med at klubben må dumpe spilleren for en lav pris, sier Thorstvedt.

Thorstvedt peker også på at klubber som Manchester United må betale en ekstra pris. En slags straffepris grunnet at de spiller i Premier League og at klubbnavnet er så stort som det er.

Ronaldo om United-kaoset: - Har vært vanskelig

– Selgende klubb vet at United er megarike og benytter selvsagt da muligheten til å skvise ut ekstra penger for et salg.

– Når man har råd til å bomme mer enn andre klubber, så kan jeg tenke meg at prosedyren bak blir slappere. Det gjøres kanskje ikke en like grundig jobb som lag med mindre penger må gjøre før de henter spillere.

– Bunner ikke mange av disse problemene i at United har slitt med å holde en klar filosofi i trenerjakten? At nye trenere dermed må kjøpe nye spillere for å kunne spille slik de ønsker?

– Det har vært ulike managere som har kjøpt ulike type spillere. Det er gjort en dårlig jobb rundt hvem som vil kunne passe inn. Under Ole Gunnar Solskjær var det tydelig at dette var et område som de forsøkte å rette på.

PENGESLUK: Paul Pogba kostet Manchester United rundt én milliard i overgangssum. I sommer går kontrakten ut og Pogba og hans agent, Mino Raiola (innfelt) kan trolig smile hele veien til banken. Foto: Scanpix/montasje

De skjulte kostnadene

Tallene som er oppgitt i denne saken er kun for selve overgangen. Altså det Manchester United har betalt klubben de har hentet spilleren fra.

Tallene er trolig betraktelig høyere.

Når en overgang gjennomføres er det ikke bare selgende klubb som får penger inn på konto. Agenten skal ha betalt, spilleren skal ha signeringsbonus og ikke minst høy lønn.

Manchester United har også måtte bite i det sure eplet noen ganger ved å måtte betale lønn til spillere de har solgt.

– Å kjøpe Alexis Sanchez ut fra Arsenal-kontrakten kostet 350 millioner, men jeg tror den overgangen totalt kostet Manchester United nærmere én milliard kroner. Lønnen er ekstremt høy, også endte de opp med å betale store deler av lønnen i etterbetaling da han forlot klubben, sier Thorstvedt.

Samtidig har United klart å selge unna noen av de største floppene for relativt store summer. Ángel Di Maria, Romelu Lukaku, Morgan Schneiderlin og Henrikh Mkhitaryan ble alle solgt med minimalt tap.

– Di Maria og Lukaku fikk de i allefall på overflaten mye penger tilbake for. Men de var jo ingen sportslig suksess, som selvsagt var ønsket til United, sier TV 2s ekspert.

DYRE: Henrikh Mkhitaryan og Paul Pogba skulle være bærebjelker i Uniteds gjenreisning. Slik gikk det ikke. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

De solgte også Daniel James til Leeds for nesten det dobbelte de betalte for ham.

– Paul Pogba har vært et renspikket pengesluk. Tenk hvor mye penger han har kostet Manchester United.

Det som er sikkert er at hele Pogba-sagaen har kostet United godt over én milliard kroner. I sommer kan han forlate dem uten at de sitter igjen med én eneste krone.

– Han har ikke vært i nærheten. Han har hatt sine kamper, men totalen er ikke i nærheten. Dersom han forlater klubben gratis til sommeren har det hele vært en kjempefiasko, konstaterer Thorstvedt.

David Moyes returnerer til Old Trafford. Få med deg Manchester United-West Ham på TV 2 Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!