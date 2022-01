Lang rekkevidde er viktig for mange som kjøper elbil. Det merkes også i fokuset produsentene har på dette. Tesla revolusjonerte markedet da de kom med sin Model S. Og fortsatt er Tesla helt i tet på elbiler som går langt.

Det finnes nå rundt 20 elbilmodeller der produsentene lover mer enn 500 kilometer offisiell rekkevidde. Likevel viser det seg at mange norske elbileiere klarer seg med mye mindre. I en ny undersøkelse gjort av NAF, forteller 46 prosent av elbileierne at bilen deres har under 300 kilometer rekkevidde.

– Den typiske elbileieren har en bil med under 300 kilometer rekkevidde og lader bilen hjemme fra ladeboks oftere enn tre ganger i uken, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mange lader hver dag

NAF har kartlagt nordmenns holdninger til elbil i en ny landsomfattende undersøkelse utført av Norstat. Over 700 elbilister har svart.

– For de aller fleste er 300 kilometer rekkevidde mer enn langt nok. Det er få av oss som har en hverdagsreise som tilsvarer Oslo-Kristiansand hver dag, sier Sødal, i en pressemelding.

De aller fleste elbilistene har tilgang til lading hjemme – og bruker det flittig. Hele 40 prosent av de med elbiler med kortest rekkevidde lader bilen hver dag. Blant elbilistene som har mellom 200 og 300 kilometer på «tanken», er det kun 23 prosent som lader så ofte.

200 nye elbiler ut på norske veier hver dag

Rekkevidden kan variere mye mellom de ulike elbilene. Eier du bilen i midten, må du nok belage deg på å lade langt oftere enn om du har en av dem som står på sidene her.

Lader fra stikkontakt

– Elbilistene kan starte dagen med full tank om de vil. Men selv med en ganske beskjeden batteripakke, er det ikke nødvendig å lade hver dag, det ser vi av denne undersøkelsen, fortsetter han.

Og langt de fleste lader fra ladeboks: Hele 71 prosent av elbileierne oppgir at de lader på denne måten, kun 17 prosent svarer at de lader fra vanlig stikkontakt hjemme.

– Ladeboksen lar deg fylle opp batteriet trygt hjemme. Alle elbileiere må legge noen kroner i en sikker ladeløsning hjemme. Stikkontakt skal man ikke bruke utenom i nødstilfelle, sier Sødal.

– Har du i tillegg mulighet til det som kalles smartlading, enten i ladeboksen eller fra strømleverandøren, lades bilen når strømmen er billigst. Noe som er ekstra viktig denne vinteren, fortsetter han.

5 gode råd: Slik bør du lade elbilen

Såkalte destinasjonsladere kan være et godt supplement til hjemmelading og hurtigladestasjoner. Her står en Volvo XC40 og lader på Venabu fjellhotell.

Ut på verdens største test

NAF skal i slutten av januar utføre det som blir verdens største elbiltest på vinterføre, hvor 30 splitter nye elbiler testes opp mot produsentenes lovnader. Her skal både bilenes rekkevidde og egenskaper under lading testes ut. Årets vintertest er den tredje i rekken.

– Vi tester elbiler i alle prisklasser og med ulike egenskaper. Det er lett å se seg blind på rekkevidde, spesielt om man ikke har hatt elbil før. I den daglige bruken er ikke rekkevidden så viktig som man kan få inntrykk av. Og lader bilen raskt, tåler man en ekstra ladepause på langturene, mener Sødal.

– Egentlig burde vi nordmenn hatt godt betalt for å teste ut dette

De færreste har rekkevidde over 500 kilometer Fra undersøkelsen til NAF fremgår det at bare seks prosent av norske elbileiere har en bil med offisiell rekkevidde på over 500 kilometer. Slik fordeler dette seg: Over 500 kilometer: 6 prosent av eierne 400-499 kilometer: 29 prosent av eierne 300-399 kilometer: 19 prosent av eierne 200-299 kilometer: 24 prosent av eierne 100-199 kilometer: 22 prosent av eierne

Video: Dette er viktig når du skal hurtiglade elbilen