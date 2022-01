Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking

En mann er siktet for drapsforsøk etter at en annen mann ble knivstukket i Stavanger natt til mandag.

Klokken 02.10 natt til mandag rykket politiet ut til en adresse på Tasta i Stavanger, der en mann var påført stikkskader. Fornærmede ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med lettere skader.

– Gjerningsmannen ble etter kort tid pågrepet på samme sted. Begge de involverte er i 40-årene og bor på hver sin adresse i en flermannsbolig. De har kjennskap til hverandre, men politiet kan foreløpig ikke si noe mer om relasjonen, sier politiadvokat Cathrine Monsen.

Gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk og vil bli framstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffeskyld for siktelsen.

– Vi er i gang med både teknisk og taktisk etterforskning. Siktede avga en kort forklaring da han ble pågrepet i natt, og han vil bli avhørt i løpet av dagen. Det blir også gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, sier Monsen.

Politiet har avhørt flere vitner og fortsetter med vitneavhør utover tirsdagen.