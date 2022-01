Konflikt i topplag: – De var misfornøyde

Mandag kveld kunne Fredriksstad Blad erfare at det var økende misnøye i spillergruppen mot hovedtrener Anders Olsson, og Stjernens sportssjef Darren Treloar bekreftet at spillergruppen hadde samlet seg for å lufte frustrasjon.

Treneren ledet ikke laget på mandagens trening. TV 2 får tirsdag bekreftet at Olsson heller ikke er på isen under tirsdagens trening.

Svensken skrev under på en treårskontrakt før sesongen. Nå spekuleres det i om hans dager som trener for Fredrikstad-laget er talte.

Olsson har ikke besvart TV 2s henvendelser.

SUKSESFULLT SAMARBEID: Stjernen-kaptein Andreas Heier (t.v) og sin trener Anders Olsson før seriestart. De har sammen levert gode resultater. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Konflikter

– Altfor mange spillere tenker på egne poeng i stedet for lagets beste, sa Olsson til Fredriksstad Blad etter tapet mot tabelljumbo Manglerud Star lørdag.

Den uttalelsen likte flere spillere dårlig.

– Hvorfor samlet spillergruppen seg til et møte mandag?

– Det var noe internt som de måtte snakke om, men som er konfidensielle. Det er et par ting de var misfornøyde med, svarer sportssjefen TV 2 tirsdag.

Han ønsker ikke å si noe hvorfor Olsson ikke var til stede på møtet, på gårsdagens trening og hvorfor han heller ikke leder tirsdagens trening.

– Har dere tillit til Olsson som Stjernen-trener?

– Ja, definitivt, svarer Treloar.

TV 2 var mandag kveld i kontakt med Stjernens daglige leder Anders Åsle. Han svarte følgende på spørsmål om trenerens fremtid er usikker:

– Vi jobber nå som arbeidsgiver med å få relevant informasjon og innspill fra alle involverte. Vi håper å kunne løse dette på en best mulig måte for alle parter og Stjernen Hockey.

Tirsdag har han ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Sjokkerende

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener Stjernen må stå bak den ansettelsen de gjorde i sommer.

– Stjernen har signert Olsson på en treårskontrakt med en langtidsplan rundt hans prosjekt. De må stille seg bak det prosjektet, og spillerne må ta ansvar og rette seg inn etter det, sier han.

Hoel mener laget fremsto som en harmonisk gruppe som presterte bra i begynnelsen av sesongen. Det at det den siste tiden har gått tråere mener han er naturlig.

– Når ting går trått så kan det bli gnisninger. De ser kanskje at gullet er i ferd med å glippe ut av rekkevidde. De har tapt fire av de siste seks kampene. Det å oppleve motgang er en naturlig del av en sesong, sier eksperten.

REAGERER: TV 2s ishockeyekspert mener det vil være sjokkerende om Stjernen velger å sparke sin hovedtrener Anders Olsson. Foto: Espen Solli

Han reagerte på Olsson uttalelse til Fredriksstad Blad om at spillere tenkte mer på egne poeng enn lagets poeng.

– Hvis det er tilfelle må spillerne gå i seg selv. Samtidig er det trenerens ansvar å sørge for at de bidrar til laget, sier han.

– Om Stjernen velger å gi Olsson sparken, hva vil du synes om den avgjørelsen?

– De ligger på 2.plass etter 30 kamper, og hadde et uttalt mål om 5. plass. Stjernen har levert sin beste sesong på 15år. Å sparke treneren nå vil være sjokkerende.

Har prestert

Trenerens periode som hovedtrener i Norge har vært suksessfull på isen. Laget toppet lenge tabellen og spilte underholdene hockey.

Til TV 2 har Olsson vært åpen om at han tar i bruk uvanlige metoder for å få sine lag til å prestere.

– Spillerne leser blant annet bøker, holder foredrag, lærer seg instrumenter, går på kino og skal på teater, sa Olsson.

De siste ukene har laget gitt fra seg stadig flere poeng. Nå er de på 2. plass på tabellen.

Saken oppdateres.