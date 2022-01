Intens dronejakt etter flere observasjoner over atomkraftverk i Sverige

Fredag ble det meldt om en drone i luftrommet over tre av atomkraftverkene i Sverige. Mandag kom nok en melding om en drone over atomkraftverket i Forsmark. Det bekrefter svensk politi.

FORSMARK: Atomkraftverket i Forsmark var ett av tre som er observert med drone over seg. Foto: Bertil Ericson

Flere observasjoner

– Personell fra politiet har sett dette fra bakken og konkluderer med at det var en drone, sier politiets pressetalsperson Jonas Eronen.

Både privatpersoner og politiet selv har observert flere av dronene. Ifølge Expressen har det også blitt observert en drone ved slottet og flyplasser i Kiruna og Luleå.

Den foreløpig siste alarmen gikk ved 16.30-tida mandag. Tirsdag er det fortsatt uklart hvor dronen kom fra eller hvem som sto bak.

OSCARSHAMN: O1 og O2 atomkraftverkene i Oscarshamn, Bildet er fra 2015. Foto: Adam Ihse

«Militæraktig» drone

Mandag skrev Aftonbladet at dronen som ble observert over regjeringskvartalet var en svartmalt militære vingedrone. Dronen ble filmet, og Aftonbladet har sett opptaket.

– Det er snakk om store avanserte droner med et vingespenn på over to meter, sier en kilde til avisen.

Saken etterforskes nå av svensk sikkerhetspoliti (Säpo).

– Hemmeligstemplet

– Vi observerer og samler informasjon, utover det er arbeidet hemmelighetsstemplet, sier Daniel Wikdahl til Aftonbladet.

Mandag ble det søkt etter droner over Stockholms skjærgård og til havs.

Samtidig forlytter Sveriges forsvar tropper og utstyr til Gotland på grunn av sikkerhetssituasjonen i øst med tiltagende konflikt mellom Russland, Ukraina og Nato.