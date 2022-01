FHI: Det skal godt gjøres å ikke bli smittet i vinter

FHI sier det er mye som skal til for å ikke bli smittet i vinter. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han regner med han blir smittet.

Det siste døgnet er det nok en gang satt en ny smitterekord, med 15.987 nye tilfeller.

For å sette det i et større perspektiv: Denne uken regner FHI med at hele 200.000 nordmenn kommer til å bli smittet, inkludert de som ikke får bekreftet infeksjonen sin.

Det samme kommer etter all sannsynlighet til å skje neste uke og uken etter der igjen, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

SYK: Du må regne med å bli smittet, sier overlege i FHI Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det betyr at flere hundre tusen nordmenn kommer til å bli smittet de neste ukene.

Skal mye til

Totalt i denne vinterbølgen kommer store deler av den norske befolkningen til å bli smittet.

– Det skal mye til å unngå å bli smittet fremover, sier Aavitsland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV 2 at han er enig med Aavitsland og mener folk må regne med å bli smittet.

– Jeg er forberedt på å bli smittet i løpet av vinteren og våren. Det må vi alle regne med at vi blir. Vi får håpe at vi ikke blir smittet alle sammen de samme ukene med tanke på kapasiteten i helsetjenesten, sier Guldvog.

Torsdag bekreftet for øvrig assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han har blitt koronasmittet.

Aavitsland sier at antallet smittede er som forventet. Omikron-varianten dominerer nå i Norge, og den er svært smittsom.

Alt tyder imidlertid på at det er en langt mildere variant enn de tidligere variantene. Det er godt nytt, særlig for vaksinerte.

– Men er du uvaksinert, er risikoen større. Flertallet av dem som legges inn på sykehus, er uvaksinerte, sier Aavitsland.

Overlegen sier at vaksinasjon og omikron-smitte gir en god beskyttelse.

– Det gjør at man blir mer robust mot sykdommen og i mindre grad alvorlig syk. Sånn sett er det positivt å gjennomgå en mild variant når det eventuelt kommer en verre variant i fremtiden, sier han.

SMITTE: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han regner med å bli smittet i vinter eller til våren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vil fjerne husstandskarantene

Selv om smittetallene er skyhøye, har antallet sykehusinnleggelser gått ned og er nå stabile.

Og overbelastningen av helsevesenet er per i dag ikke en stor bekymring, ifølge Aavitsland.

En rapport fra Helsedirektoratet torsdag viser at den sterkt økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester.

159 kommuner rapporterer at de har utfordrende tilgang til helsepersonell.

Utfordringen nå i norske kommuner er at de har høyt sykefravær som følge av høye smittetall og karantene.

FHI ønsker å fjerne husstandskarantenen, som Helsedirektoratet uttalte til TV 2 tirsdag at de planlegger for.

– Istedenfor å sitte hjemme i karantene når man er frisk, ser vi heller for oss at folk kan teste seg hver dag, sier overlege Aavitsland.

Forrige uke gjorde regjeringen endringer i karantenereglene for øvrige nærkontakter, altså de man ikke bor sammen med.

Nå er det altså varslet ytterligere lettelser, også for husstandsmedlemmer og andre nære.

– Dette vil komme så fort det er nok hurtigtester rundt om i kommunene, sier Aavitsland.

Hurtigtest-triks: – Kan gi raskere positivt svar

Nye regler neste uke?

Aavitsland har et håp om at selvtesting kan erstatte kravet om karantene allerede i neste uke.

– Nå er det opp til hva regjeringen bestemmer, og hvor fort man kan få hurtigtestene ut i kommunene, sier han.

Guldvog i Helsedirektoratet sier at karanteneregelen kan fjernes om kort tid. Det som gjenstår, er å finberegne på når.

Det er allerede sendt ut fem millioner selvtester til kommunene. Ytterligere fem millioner skal nå sendes ut, opplyser Guldvog.

Planen er at hver kommunene skal bygge opp et lager som er to ganger befolkningsantallet i den aktuelle kommunen.