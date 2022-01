«Spider-Man»-premieren i Norge: – Enorm interesse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter utsettelser som førte til at fans truet med å forlate landet, blir det norgespremiere i helgen. Allerede slår billettsalget rekorder, melder kinoaktører i Norge.

Fansen har ventet i over én måned etter utsettelser grunnet koronarestriksjoner. I helgen er det omsider premiere for «Spider-Man: No Way Home».

– Folk har ventet lenge, og det merkes, sier Jon Einar Sivertsen hos ODEON-kino.

Det er knyttet enorme forventninger til filmen som har imponert både anmeldere og publikum. Per nå har den 98 prosent på Rotten Tomatoes blant kinogåere.

I USA er «No Way Home» den fjerde mest innbringende filmen noensinne.

Danker ut Avengers og James Bond

God kveld Norge har fått salgstall fra Nordisk film kino og ODEON, som står for 2/3 av kinomarkedet i Norge.

Forhåndssalget startet søndag ved midnatt.

Siden da har filmen solgt like mye billetter på én dag som forhåndssalget til «Avengers: Endgame» gjorde på tre uker. Det opplyser Jon Einar Sivertsen hos ODEON.

– Dette er tall vi ikke kan sammenligne med andre filmer. Våre kinoer har solgt over 23.000 billetter. Tar vi med salget fra Bergen Kino har vi passert 30.000 solgte, sier Sivertsen.

Hos NFKino har det så langt blitt solgt 16.319 billetter siden søndag midnatt.

– Til sammenligning hadde den siste James Bond-filmen solgt 9191 billetter mandagen før premieren, og da hadde billettene ligget ute i én uke, sier Christin Berg i NFKino.

Pandemien satte en stopper for en rekke filmer. Bond-fans måtte vente i over ett år for å se Daniel Craigs siste film som agenten.

– «Spider-Man: No Way Home» er en film som våre kinogjester helt klart har ventet på, og nå er de overmodne for å endelig se den, slår Berg fast.

Både ODEON og NFKino opplyser at mye er utsolgt, men at det har blitt lagt til nye visninger.

Sivertsen estimerer at rundt 120-130.000 nordmenn vil se Spider-Man på kino.

KAN SMILE BREDT: Hovedrolleinnhaverne Zendaya og Tom Holland. Foto: Joel C Ryan /AP

Tror smittevernet er godt nok på kino

Med knalltall for Spider-Man er det klart at mange skal bruke fritiden på kino den neste tiden. Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener folk kan føle seg trygge.

– Selv om flere kan være samlet i kinosalen, så tror vi smittevernet er tilstrekkelig for å hindre smitte. Det har vært svært få kjente smitteutbrudd som har blitt knyttet til kinoer i høst, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Gorm Kallestad /NTB

200 personer kan nå være samlet på kino. Et av smitteverntiltakene her er at det står ett tomt sete mellom hver kohort, eller enkeltperson. Det er også munnbindpåbud i fellesområder.

På spørsmål om vi bør bruke munnbind inne i salen, svarer Nakstad:

– Det er mulig å bruke munnbind dersom man ønsker det. Det viktigste er at man er frisk når man drar på kino og holder avstand til andre i køen inn til salen.