United-profil: – Folk liker litt falske nyheter

Manchester United-profilen Fred avviser at det er dårlig stemning i hjemmegarderoben på Old Trafford.

Alt har ikke akkurat gått på skinner for Manchester United denne sesongen. Laget slet stort under Ole Gunnar Solskjær i sesongstarten, og da nordmannen ble sparket og erstattet av Ralf Ragnick, har resultatene ikke akkurat forbedret seg betraktelig.

FALSKE NYHETER: Fred, her sammen med Ronaldo, mener folk liker litt falske nyheter. Foto: DENIS BALIBOUSE

Se hvordan Manchester United rotet bort ledelsen mot Aston Villa øverst!

Det har ført til oppslag i engelske medier om stemningen som hersker i Manchester United-garderoben. Flere britiske aviser har basert seg på såkalte «lukkede» kilder og rapportert om splittelse og dårlig stemning i garderoben, og at opp mot elleve spillere ønsker seg bort fra Manchester United.

– Moralen i Manchester Uniteds spillegruppe er på et bunnpunkt, slo blant annet den engelske avisen The Daily Mirror fast tidligere i januar.

– Folk liker falske nyheter

Nå slår Manchester Uniteds midtbaneprofil Fred hardt tilbake mot avisskriveriene som beskriver en elendig stemning internt i troppen.

– Folk ser ut til å like litt falske nyheter. Her i England er det for mye av det. Her om dagen brukte jeg min Twitter-konto for å fortelle min versjon av en historie som ble publisert i avisene om meg, som sa at jeg ønsket meg bort fra Manchester United. Det er en ren løgn og jeg aner ikke hvor avisene får denne informasjonen fra, sier Fred i et intervju med ESPN Brazil.

Fred insisterer på at samholdet i laget er godt, spesielt blant spillerne som snakker det samme språket.

– Vi som snakker portugisisk, vi snakker godt sammen og har et fint vennskap. Jeg har vært god venn med Alex Telles, både på og utenfor banen, i mange år nå. Jeg er litt nærere ham, men det betyr ikke at jeg ikke snakker med Jesse Lingard, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Harry Maguire eller de andre engelske spillerne, poengterer brasilianeren.

Før han slår bestemt fast:

– Vi har alle et godt vennskap, atmosfæren i garderoben er strålende. Vi er venner og har det gøy sammen. Så ofte som mulig forsøker vi å gå ut og spise middag sammen, men nå har ikke det skjedd i det siste på grunn av covid-19. Men vi forsøker alltid å holde sammen, sier han.

– Folk vil alltid snakke om Ronaldo

Den brasilianske midtbanekrigeren har også fått med seg alle overskriftene om at Cristiano Ronaldo ikke skal være helt fornøyd med tingenes tilstand i klubben. The Daily Mail skrev nylig blant annet at Ronaldo ville forlate Old Trafford til sommeren dersom klubben ansetter en manager som ikke passer ham.

Også det mener Fred bør legges under kategorien «falske nyheter».

– Dette er en stor klubb, og folk vil alltid forsøke å si og skrive ting om oss. Cristiano Ronaldo er en strålende spiller som alle snakker om, men dessverre kommer det falske nyheter ut. Dessverre er det blitt en del av fotballen, sukker Fred i intervjuet foran Manchester Uniteds bortekamp mot Brentford onsdag, som du kan se på TV 2 Play og TV 2 Premium fra klokken 20.30.