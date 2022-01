Samme dag som terroristen skal forklare seg i retten, skulle Synne fylt 29 år

For Lisbeth Røyneland, leder av Støttegruppen etter 22. juli, blir de neste dagene tunge. Ekstra tungt er det at datteren som ble drept på Utøya skulle fylt 29 år tirsdag.

Lisbeth Røyneland mistet sin datter Synne på Utøya i 2011. Synne ble bare 18 år gammel.

Tirsdag får offentligheten se drapsmannen, Anders Behring Breivik, som selv har skiftet navn til Fjortolf Hansen, for første gang siden 2015.

– Denne dagen er veldig spesiell. Den er også spesiell fordi Synne skulle fylt 29 år i dag, sier Røyneland, som er leder for Støttegruppen etter 22. juli.

Røyneland sier de ti årene som er gått siden terrorangrepet har vært en eneste lang periode med opp- og nedturer.

– Særlig rundt juletider er det vanskelig, for det blir så synlig at en person mangler. Jeg går stadig å lurer på hvordan Synne ville vært i dag. Sorgen har med årene gått over til et savn, sier hun.

Mens venner av Synne etablerer seg og får barn, fikk aldri hennes datter oppleve dette.

MOR: Leder for nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Lisbeth Kristine Røyneland på Utøya ved en tidligere anledning. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hun var veldig glad i å ta bilder og å skrive, og gikk på medielinja. Jeg ser for meg at hun ville blitt en fotograf eller journalist, sier hun.

– Ganske absurd

Røyneland forteller at rettssaken denne uken, der Breivik har begjært seg prøveløslatt, er svært vanskelig for mange etterlatte.

– Det er ganske absurd. Han kommer jo ikke til å slippe ut, men vi har et rettssystem som gir ham denne retten. Vi må bare stålsette oss og komme oss gjennom denne uka, sier hun.

Selv sier hun at hun har fulgt de to foregående rettssakene med Breivik, og at hun også skal følge denne.

– Jeg er ganske forberedt på det som kommer. Jeg tar jo ikke til meg de tingene han sier, men jeg er spent på hva psykologen og de som jobber rundt ham i fengselet sier om ham, sier hun.

Ønsker å skjerme seg

Selv om Røyneland og mange med henne kommer til å følge saken, er det også etterlatte som ikke ønsker dette.

– Det er tungt å sitte og høre på ham, og mange velger å skjerme seg. Vi som støttegruppe har gått ut med informasjon til berørte som ønsker å skjerme seg, slik at de kan få nødvendig informasjon gjennom oss, sier hun.

Nå håper hun mediedekningen blir verdig.

– Jeg håper mediene er sitt ansvar bevisst og ikke gir ham en talerstol. Jeg blir stadig sittende med en følelse av «hvorfor får han lov til dette?». Han har forvoldt så mye skade, sier hun.

Det er satt av tre dager til behandlingen av saken i Telemark tingrett. Breivik har begjært seg prøveløslatt.

Det er satt av tre timer til hans forklaring tirsdag.