Flause under svensk prisutdeling: – Jeg har ikke gått bort!

Mandag kveld ble den svenske Idrottsgalan arrangert i Stockholm, hvor den legendariske travkusken Bo William Takter, som døde i desember, skulle hedres.

Markeringen gikk imidlertid ikke helt etter planene. Istedenfor bildet av Takter, viste nemlig arrangøren bilde av en helt annen travprofil, TV 4s tidligere medarbeider Thomas Nilsson.

– Herregud. Jeg har ikke gått bort. Det var merkelig, sier en forfjamset Nilsson til Expressen.

– Jeg reagerer ikke på annen måte enn at det er trist at Bo William ikke får den oppmerksomheten og æren han fortjener, sier han til avisen.

Nilsson sier han personlig ikke tar feilen ille opp.

– Jeg er så gammel at det begynner å bli på tide å skrive nekrologen min. Jeg tar det ikke ille opp, bortsett fra at jeg synes det er synd for kretsen rundt Bo William, sier han.

Idrettsgallaens arrangør, Stephan Rimér, beklager feilen overfor Expressen.

– Vi kan bekrefte at vi åpenbart har brukt feil bilde. Vi beklager virkelig. Det har ikke vært vår intensjon å gjøre en slik feil, sier han til avisen.

Prisdryss

Stavhopperen Armand Duplantis og orienteringsdronningen Tove Alexandersson ble kåret til årets utøvere på svenskenes idrettsgalla mandag.

Landslaget i sprangridning tok OL-gull i Tokyo og stakk av med den prestisjetunge Jerringprisen. Prisen blir stemt fram av det svenske folket. Henrik von Eckermann, Malin Baryard og Peder Fredricson tok laggullet for første gang på 97 år i sprangridning. Skøyteløperen Nils van der Poel var med helt fram til finalen i avstemningen.

Årets leder ble Vesteinn Hafsteinsson (friidrett). Islendingen er trener for de svenske diskoskasterne Daniel Ståhl og Simon Pettersson. De tok gull og bronse i Tokyo-OL.

Årets nykommer ble Maja Åskag (friidrett). Landslaget i sprangridning ble også kåret til årets lag.

Nils van der Poel fikk prisen for årets prestasjon etter sine rekordløp på skøyter. Han knuste begge verdensrekordene på 5000 og 10.000 meter.

(©NTB/TV 2)