Smitte hos Russland etter Norge-møte: – Det blir litt snakk i troppen

To Russland-spillere testet positivt på koronaviruset.

Dagen etter at å ha møtt de norske håndballgutta i EM, ble det avlagt to positive koronatester i det russiske landslaget.

Det meldte Det russiske håndballforbundet selv mandag ettermiddag.

Det gjelder Andrey Vereshchagin og Daniil Shishkaryov. Førstnevnte var imidlertid ikke med mot Norge, men spilte åpningskampen mot Litauen.

Landslagslege Thomas Torgalsen er ikke bekymret.

– Vi prøver ikke å bekymre oss så mye over ting vi ikke får gjort noe med. Det har vært bra kontrollsystem de dagene som har vært her, og det stoler vi på, så jeg vil benekte og si at det så bekymret, sier Torgalsen til TV 2.

– Men det er klart det blir litt snakk i troppen når andre lag har positive tester, legger legen til.

Landslagslege Thomas Torgalsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Det er smitte i flere EM-lag. Mandag kom meldingen om at fem spillere i den tyske troppen hadde testet positivt for korona.

Tyskland er blant lagene Norge møter i hovedrunden.

– Vi er forberedt på at det kan skje, også med oss. Vi får bare gjøre så godt vi kan, og håpe at de andre nasjonene gjør det samme, sier Torgalsen.

Spillerne sier at de prøver å stenge koronameldingene ute.

– Det får vi egentlig ikke gjort noe med. Vi har fullt fokus på det vi får gjort noe med. Om det blir smitte på noen etter at vi har spilt mot noen, er det dessverre ikke noe vi får gjort noe med. Vi tar alle forholdsregler på hotellet, og vi har en lege som er på oss 24/7 med antibac og munnbind. Skjer det, så skjer det, sier Sander Sagosen til TV 2 etter 35-29-seieren over Litauen mandag kveld.

– Vi kan bare forholde oss til reglene som er. Når kampen kommer, må den nesten spilles. Vi kan egentlig ikke tillate oss å tenke på det. Vi har et godt medisinsk team som styrer med de tingene, sier Torbjørn Bergerud til TV 2.



Norge møter Polen, Tyskland, Sverige og Spania i hovedrunden.