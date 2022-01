Mina (18) om den uventede superdebuten i Serie A: – Det var helt utrolig

Litt ut av intet har Norge fått en ny utenlandsproff. Stortalentet Mina Schaathun Bergersen (18) fikk en drømmestart da hun kom innpå og scoret i sin Serie A-debut for Roma i helgens kamp.

– Det var en perfekt start. En perfekt pasning fra Emilie (Haavi, jou. anm.) som jeg bare kunne sette i mål. Det var helt utrolig, sier 18-åringen til TV 2.

Og den tidlige debuten kom noe overraskende på Bergersen. Jenten fra Horten kom innpå for Claudia Ciccotti, som ble byttet inn og ut i løpet av tolv minutter grunnet skade. Dermed måtte det norske stortalentet hive på seg drakten i all hast.

– Jeg hadde beveget meg litt, men fikk syre i hele kroppen da jeg kom innpå. Til og med i armene. Det var ikke helt planlagt, sier Bergersen lattermildt.

MÅLFARLIG: Bergersen kom på et veltimet løp inn i boksen og prikket inn pasningen fra Haavi i mål til 1-1. Foto: Fabrizio Corradetti / IPA

– Det er litt korona på laget, så vi er litt færre enn vanlig. Så sannsynligheten for et innhopp var litt større denne kampen her. Men jeg visste at jeg ikke var først i rekken.

– Det er veldig kult

Midtbanespilleren har vært ubenyttet reserve i flere kamper, men lørdagens kamp mot Empoli var hennes første opptreden på førstelaget. Hun kom inn på 0-1 og spilte en sentral rolle i snuoperasjonen som endte med 2-1-seier langt ut i overtiden.

Det tok ikke mer enn 15 minutter fra hun entret banen til at hun prikket ballen i mål etter godt forarbeid fra sin norske lagvenninne.

Bergersen ble hentet til den italienske storklubben i august 2021. At førstelagsdebuten allerede er unnagjort, kom som en liten overraskelse for den norske spilleren.

– Planen var at jeg skulle spille med J19-laget dette året, men med mulighet for å trene med A-laget. Så har jeg fått være mer og mer med dem. Det er veldig kult at det er blitt sånn.

Tilfeldigheter førte henne til profflivet

Det er ikke dagligdags at en norsk 18-åring blir hentet av en utenlandsk klubb uten å ha spilt på toppnivå i Norge først. Det var en rekke tilfeldigheter som gjorde at Hortensjenten endte opp i den evige stad.

– Det begynte egentlig med at jeg var med på fotballskolen iTalent for en god del år siden, forteller Mina.

Fotballskolen har italienske trenere, men arrangeres i Horten av Morten Bredesen, som for øvrig er barnebarnet til den tidligere Italia-proffen Per Bredesen. Det var prestasjonene hennes der som gjorde at Roma skulle få øynene opp for henne.

– Det gikk veldig bra der, men jeg tenkte ikke noe mer over det. Jeg fikk være med igjen gratis det neste året. I 2019, som var flere år senere, ble jeg invitert ned til Roma på prøvespill. Det gikk fint. Planen var at jeg skulle komme hit fire ganger i 2020 før jeg ble 18. Så kom korona.

Dermed måtte Bergersen, som spilte ungdomsårene i den lokale klubben Borre, smøre seg med tålmodighet.

– Jeg kom meg først ned i slutten av mai 2021, så gikk det fint og jeg fikk tilbud om kontrakt. Så det var veldig mange tilfeldigheter.

Om valget: – Det var jo en drøm

Da hun forlot Norge, hadde hun også hatt to korte opphold i Sandefjord og Øvrevoll Hosle, der hun i sistnevnte klubb fikk prøve seg i 1. divisjon.

– Hvor vanskelig var det å ta det valget om å dra utenlands så tidlig?

– På den ene siden måtte jeg tenke over det å flytte til et nytt sted der man ikke kjenner noen eller kan språket. Men så var det jo Roma også. Det var jo en drøm. Det er ikke en mulighet man får hver dag. Det verste som kunne skje var jo at jeg måtte flytte tilbake igjen.

Det valget angrer hun ikke på i dag.

– Det har gått over all forventing. Jeg hadde trodd det skulle bli veldig tøft. Men det har gått ganske bra.

– Det er ikke den verste byen å bo i. Jeg føler den bare blir finere og finere.

Har imponert lagvenninnen

Bergersen bor sammen med tre lagvenninner på samme alder. I tillegg fikk hun en ny lagvenninne tidligere i vinter da landslagsprofilen Emilie Haavi (29) signerte for klubben.

– Det er veldig kult. Emilie er veldig flink og har masse erfaring. Hun kan hjelpe og gi tips. Hun kan veldig mye. Også er det deilig å snakke litt norsk også.

Det kommer godt med i en treningshverdag der alt på feltet foregår på italiensk, et språk 18-åringen jobber hardt for å lære seg samtidig som hun tar siste året på videregående som privatist.

NORSK JUBEL: Emilie Haavi og Mina Bergersen kunne juble sammen for en historisk scoring. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

Haavi har latt seg imponere av sin yngre lagvenninne etter at hun kom til Roma.

– Jeg kjente ikke til Mina før jeg kom hit, men hun har nå trent med oss en liten periode og jeg er imponert over hvor moden hun er både som spiller og person. På banen er hun smart, teknisk bra og god med begge bein, sier Emilie Haavi (29) til TV 2.

– Det som har imponert meg mest er det at hun som 18-åring har flyttet alene til Roma og tilsynelatende takler tilværelsen svært bra. Det sier mye om mentaliteten til Mina, mener Haavi, som selv står med 90 A-landskamper og 16 mål.

Den anvendelige midtbanespilleren har utvilsomt noen spennende kvaliteter som norsk fotball kan få mye glede av i årene som kommer.

– Målet er å komme seg inn i A-troppen fast. Det er tøff konkurranse. Det er veldig mange gode spillere her. Det var veldig gøy å få prøve seg i helgen, sier Bergersen ydmykt.

Chiara Vigliucci og Mina Bergersen i forkant av helgens kamp mot Empoli. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

Om kampen mot suverene Juventus

Roma-laget begynner virkelig å komme i form og ligger på en fin andreplass i Serie A bak suverene Juventus som står med tolv strake seirer. Da lagene møttes tidligere i sesongen, vant Juve kun 2-1. Torino-klubben er inne i en råsterk sesong der laget også har tatt seg videre fra en tøff Champions League-gruppe på bekostning av Chelsea.

– De er veldig gode, men det var ikke så langt unna sist kamp. Roma blir bare bedre og bedre. Det blir veldig spennende fremover. Det er en fin målestokk for oss å spille mot lag som Juventus som også gjør det bra i Europa, sier Bergersen.

I det fotballgale landet får Roma-spilleren også muligheten til å følge herrefotballen i klubben tett.

– Jeg bor like ved Stadio Olimpico, så jeg kan bare gå bort til stadion. Jeg har fått sett mange store kamper, så det er veldig gøy.

Men da Bodø/Glimt sjokkerte José Mourinhos mannskap, var hun ikke på tribunen.

– Ingen hadde hørt om Bodø/Glimt før de kampene. «Hva er det for noe?», spurte folk meg. Det var jo helt sykt.

Nå er det opp til Bergersen og Haavi å skape flere store norske øyeblikk i den italienske hovedstaden. Lørdagens kamp kan tyde på at det er mye godt i vente.