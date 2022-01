Håndballgutta reiste seg mot Litauen – klare for hovedrunden

Litauen - Norge 29-35 (16-16)

De norske håndballgutta slet før pause, men reiste seg etter lørdagens 22-23-tap mot Russland med 35-29-seier over Litauen mandag kveld.

Etter at Russland gjorde jobben og slo Slovakia tidligere på kvelden, endte Norge på andreplass i gruppen og går til hovedrunden uten poeng.

Christian Berge erkjenner at han var forbannet etter Russland-tapet.

– Det har vi lagt bak oss. Nå ser jeg konturene av noe vi virkelig kan bygge videre på, sier landslagssjefen til TV 2.

Han oppsummerer mandagens seier slik:

– Kontringsfasen er fin, noe defensivt er bra og angrepsspillet blir bare bedre og bedre.

Nå venter Tyskland, Polen, Spania og Sverige i hovedrunden. Berge sier hans lag må bygge videre på mandagens prestasjoner inn mot de krevende kampene.

Før kampen mot Litauen sa Sander Sagosen at han savnet sin egen frekkhet og tøffhet. Den mener han at han i større grad fikk vist mandag.

– Det ser bedre ut. Jeg er ennå ikke helt friskmeldt, men går utpå her og synes det er gøy å spille håndball. Jeg har blikket mot mål og stoler på ferdighetene mine. Da ser det bedre ut, sier han.

Sagosen unnskylder sin egen språkbruk, før han forklarer hvordan revansjelysten gjør seg gjeldende på banen:

– Det går en stor faen i meg. Jeg går utpå der og gir full gass fra start, og det er slik vi må fortsette resten av mesterskapet, sier Sagosen, som gjentar at Norge ikke er helt friskmeldt.

– Det er deilig å vinne i dag, men vi må bli enda bedre inn mot hovedrunden, sier han.

Pinlig førsteomgang

Lagene fulgte hverandre til 6-6. Da skaffet Norge seg en ledelse på to mål, og mange trodde nok Christian Berges menn ville stikke fra, men litauiske mål på rappen sørget for at Litauen ledet 10-9 etter 17 minutters spill.

Torbjørn Bergerud hadde ikke vært i banen siden han fikk et skudd i ansiktet i EM-åpningen mot Slovakia, men førstekeeperen var tilbake i mål mot Litauen. Bergerud viste seg imidlertid ikke fra sin beste side, for med om lag ti minutter igjen av første omgang ble han plukket av og erstattet av Kristian Sæverås.

I en svak førsteomgang av Norge holdt Litauen helt til det gjensto noen få sekunder til pause. Da steg Sander A. Øverjordet til værs og hamret inn 16-16, som var pauseresultatet i Kosice.

– Vi syntes egentlig vi sto ganske bra bakover, selv om vi har sluppet inn 16 mål. Vi gjorde enkelte tekniske feil som gjorde at de fikk kontre på oss, men vi manglet kanskje redninger til å få kontringene vi trengte. Vi føler egentlig vi var fire-fem mål bedre enn det resultattavlen tilsier, sa landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay før starten på andre omgang.

– Han traff meg midt i trynet

Klasseforskjell etter pause

Til andre omgang var Torbjørn Bergerud tilbake i det norske laget.

Det lugget for de norske håndballgutta i åpningsminuttene av andre omgang. Lagene fulgte hverandre til 20-20, men så viste klasseforskjellen seg.

Norge scoret fire på rappen og gikk rett opp til 24-20, og midtveis i den andre omgangen var det norske laget sju mål foran på 28-21.

Det ble aldri spennende igjen i Kosice. Sebastian Barthold fastsatte resultatet til 35-29 i siste sekund på straffekast.

Tirsdag blir det klart hvilken rekkefølge kampene i hovedrunden kommer.