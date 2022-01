Storbritannia sender forsterkninger og våpen til Ukraina

Forsvarsminister Ben Wallace opplyser ifølge The Mirror at Storbritannia har sendt «noen få» soldater til fronten for å trene ukrainske soldater.

Soldatene vil gå under den såkalte Operation Orbital, et oppdrag som ble opprettet i 2015 etter Russlands ulovlige annektering av Krim.

Wallace sa også at de vil sende våpen til fronten.

– I lys av den stadig mer truende adferden fra Russland, og i tillegg til vår eksisterende støtte, vil Storbritannia nå bidra med en styrket sikkerhetspakke til Ukraina. Vi sender også lett anti-panser-våpen til å bruke til selvforsvar, sa Wallace til Underhuset mandag.

Situasjonen ved grensen til Ukraina er svært spent, og flere frykter de økende spenningen vil føre til krig.

Forrige uke pågikk det en rekke møter om den spente situasjonen ved grensen til Ukraina. Torsdag møttes Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien for å diskutere krisen.

Onsdag møttes Nato-Russland-rådet og etter møte sa Nato-sjef, Jens Stoltenberg, at Nato har tilbudt Russland videre samtaler.

Etter samtalene understreket han at det fortsatt er en reel fare for at det kan oppstå en væpnet konflikt.