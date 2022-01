Emil Iversen har tatt grep etter Tour-nedturen

Mandag sluttet Emil Iversen seg til resten av den norske langrennstroppen til OL, på deres høydeopphold i Seiser Alm i Dolomittene.

Alpene bød på en kjærkommen værforandring for trønderen, som har vært hjemme siden svak form gjorde at han forlot Tour de Ski tidligere enn planlagt.

Tester viste at Iversen var overtrent.

– Det er ikke så komplisert. Jeg har vært sliten. Det var kjedelig å hoppe av Touren. Når ting ikke fungerer, er det ikke vits å stange mot veggen, forklarer 30-åringen.

Derfor har han måttet ta grep i jakten på overskudd. Han har holdt seg hjemme, hvilt og trent.

– Formen er ikke langt unna, men jeg må ha overskudd. Uten det er jeg sjanseløs, og slik har det vært hele karrieren. Jeg er glad for at jeg fant ut av det og at jeg kan legge en plan.

– Sesongen har vært for dårlig. Samtidig har jeg vist at jeg kan gå fort på ski denne sesongen også, sier Emil Iversen. Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

– Problemet har vært at jeg har mistet overskuddet. Det kan ikke forklares på en enkel målte, men det handler om for tøff belastning over for lang tid. Da rekker man ikke å hente seg inn igjen etter renn, fortsetter Iversen.

Iversen sier det har vært frustrerende å oppleve at formen svikter.

– Det er en lærepenge for min del. Det føles litt urettferdig, for jeg føler at jeg har gjort mye bra og skulle klart det. Det er marginalt det vi driver med, og er ikke sjokkerende at idrettsutøvere kan trene for hardt og gå på en smell.

19 dager før den første langrennsøvelsen starter i Beijing, sier han det ikke er første gang han opplever at han mister overskuddet, og at det er gode muligheter for å komme tilbake til toppformen til OL.

– Har ikke du dårlig tid nå?

– Jeg har så god tid som aldri før. Jeg har ukesvis med trening foran meg. Det var kanskje det som var fint med å gå Touren. Etter den fikk jeg muligheten til å ta noen grep, svarer Iversen.

Han ankommer høydeoppholdet fem dager etter brorparten av lagkameratene. Der skal de forberede seg til lekene, som også foregår i høyden.

– Det er mer marginalt i høyden. Alt må stemme, og det er mer sårbart når man har mindre oksygen å ta av. Jeg tror det er mange som er spente på det, sier Iversen.