Tonga isolert etter vulkanutbrudd

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

På Tonga resulterte utbruddet i en tsunamibølge på 1,2 meter. En rekke hus ble ødelagt og en 50 år gammel britisk kvinne omkom da hun forsøkte å redde hunden sin fra vannmassene.

Angela Glover ble først meldt savnet, men ble funnet av ektemannen James mandag, opplyser familien.

Et lag med vulkansk aske dekker nå deler av øystaten i det sørlige Stillehavet, der mange har mistet både strømmen og internettforbindelsen med omverdenen er brutt.

Store skader

New Zealand og Australia har sendt overvåkingsfly til området for å vurdere omfanget av skadene, som ifølge New Zealands statsminister trolig er store.

– Vi vet at det er et stort behov for vann, sa hun søndag.

Støvet fra vulkanen kan komme inn i vannforsyningen, og innbyggere skal ha fått beskjed om å kjøpe flaskevann og bruke masker.

FN-beredskap

FN følger situasjonen nøye og er klare til å sende inn nødhjelp, opplyser generalsekretær António Guterres.

Ifølge FNs barnefond (Unicef) i Stillehavsregionen kan det i første omgang bli snakk om å sende drikkevann og renseutstyr for vann, samt telt til innbyggere som har mistet hjemmene sine.

Det bor rundt 105.000 mennesker på Tonga, som består av over 170 øyer som strekker seg over et 800 kilometer langt belte, rundt 2.400 kilometer fra New Zealand.

