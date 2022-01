Planlegger for lettelser: – Kan bli slutten på karantene

Helsedirektoratet sier det er lagt planer for å fjernet karantenekravet.

I et brev til kommunene og statsforvaltere i landet ber Helsedirektoratet om at de må forberede seg på å ta i mot en stor mengde selvtester.

– Vi ber de ha kapasitet til å lagre to ganger befolkningen i kommunene. I tillegg til et system for å kunne levere dette til de som trenger det i kommunen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Tanken er at selvtestene skal erstatte krav om karantene – for alle.

Ikke langt fram i tid

– Betyr dette slutten for karantene?

– Ja, det kan bli slutten på karantene, og det ligger ikke så veldig langt fram i tid heller. Kanskje 2-3 uker, sier Guldvog.

Han legger til at de må se på situasjonen vi da befinner oss i, men at dette er planen.

– Har dere levert faglige råd til regjeringen om dette?

– Vi har levert faglige råd, men vi har blitt bedt om å levere enda mer presise råd gitt den situasjonen vi står i.

Dette må på plass før lettelsene

Guldvog sier at en viktig del av dette er å forberede hele systemet for hvordan det skal skje, slik at det ikke blir rot i alle levering- og informasjonslinjer.

– Det er viktig fordi selvtestene er en stor del av det å kunne tilby noe annet enn karantene. Det vil naturligvis være stort behov, og man må vite hvor man kan hente disse testene, sier han.

Prosessen startet i dag med brevet til kommunene for å forberede dem på endringen.

VURDERER: FHI og helsedirektoratet vurderer nå mulighetene for enda flere lettelser.

Like gode resultater

Forrige uke gjorde regjeringen endringer i karantenereglene for øvrige nærkontakter, altså de man ikke bor sammen med.

Avdelingsdirektør Line Vold forteller at årsaken er at FHI ser like gode resultater smittevernmessig ved å teste befolkningen.

Derfor ser de nå på å erstatte karantene med testing, også for husstandsmedlemmer og andre nære.

– Det vi trenger å se på da, er hvor stort fravær vi forventer med den eksisterende ordningen, og hvor mye jobb det er med smittesporing for kommunen, sier hun og legger til:

– Blir det uforholdsmessig mye i forhold til den gevinsten vi venter, så er det jo grunn til å tenke på om man kan gjøre det litt annerledes.

Venter økning

Helsemyndighetene sier de forventer en større smittebølge med omikronvarianten de kommende ukene.

Mandag var 240 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus her i landet. Det er en økning på ni pasienter fra dagen før.

79 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 55 respiratorbehandling.

Det er fire flere på respirator og tre flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.