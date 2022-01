Avslører omfattende smugling på Farmen - fikk vin, sprit og kebabrull

I så godt som hver eneste Farmen kjendis-sesong så er det noen av deltagerne som velger å tøye regelverket, og 2022-versjonen er intet unntak.

God kveld Norge kan nemlig avsløre at det foregikk omfattende smugling på Farmen, og i sentrum sto vinneren av «Norges tøffeste»: Isak Dreyer.

Han gikk bokstavelig talt den ekstra mila for å få godsaker inn på gården, og når han gjester studio sammen med Heine Totland legger de kortene på bordet.

– Det var ganske enkelt da vi først fant metoden, forklarer Dreyer, før Totland tar over for å fortelle hvordan kameraten fikk mat og drikke inn på gården.

– Isak ror over vannet, og springer gjennom skogen til han treffer en vei. Så stopper han den første bilen som kommer, og der sitter det et kjærestepar på 19 år. Så sier han: «Vil dere tjene 15.000 kroner?», forteller Totland.

Sjokolade, kebab, vin og sprit

Kjæresteparet ville gjerne tjene penger, og fikk en handleliste fra Dreyer. De avtalte hvor varene skulle legges, og at de fikk betaling så fort deltagerne fikk tilgang til telefonenen sine.

– Så sprang Isak i shuttletrafikk fram og tilbake gjennom skogen der, og det var langt til den veien, sier Totland.

– Ja, det var nok en seks kilometer til den veien. Det må jo jobbes for å få til ting, bekrefter Dreyer.

På den første handlelisten som 19-åringene fikk av Dreyer så sto det mye forskjellig.

– Ti sjokoladeplater, seks kebabruller, seks liter rødvin, seks liter sprit, to kilo kaffe, to liter saft, og olje, forteller Dreyer.

VENNER: Heine og Isak ble fort gode venner på gården. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Har betalt over 30.000

Niklas Silseth Baarli forteller at de ble «gæærne» der inne, og at å prøve og smugle ting inn på gården ble veldig viktig for dem.

– Ja, og man kjedet seg jo innimellom. Det å få til det der var min spenning i hverdagen. Å få til det ulovlige er fantastisk gøy, legger Dreyer til.

Når det kommer til hvor mange tusen det endte med i utgifter så titter Silseth Baarli lurt bort på programlederkollega Sophie Elise Isachsen, som tydeligvis har tatt regningen. Hun ler og ønsker ikke å gå ut med summen.

– Men var det over 30.000?

– Ja..

– Over 40.000?

– Nå kommer jeg ikke til å si mer, ler Isachsen.

Dreyer legger til at det ble en bra sommerjobb for 19-åringene.

– Jeg sa jo til dem at det er en risiko her, men slik er det med gode dealer. Jeg sa at de måtte legge ut for varene til vi var ferdige.

Totland likte ikke vinen

Videre forteller gjengen at de hadde flere hyggelige kvelder med rødvin, sprit og bål.

– Det gikk litt ved nede på badestranda der. Det var en kveld hvor vi satt og drakk vin rundt bålet, og nattevakta kom og tok vindunken, minnes Silseth Baarli.

Totland forteller at han hadde lagt seg da Dreyer kom for å få han med på vinkveld. Han valgte dog å takke nei til tilbudet da han skjønte at 19-åringene hadde kjøpt vin av merket «Gato Negro».

– Når vi hører hvilke summer dere har brukt på dette, så er det veldig gøy å vite at det de fikset var treliter med Gato Negro. De skulle ha mest mulig profitt, ler Silseth Baarli.

Produksjonen skal flere ganger ha konfiskert alkoholen, men de klarte aldri å finne ut av hvordan deltagerne fikk det smuglet inn.

HUND: Isak og Niklas koser med gårdshunden. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Deltagere dukket opp beruset

God kveld Norge har kontaktet TV 2 for å høre hva de visste om denne smuglingen, og hvorfor det ikke fikk konsekvenser for de innvolverte. De bekrefter at de tidlig i produksjonen ble klar over at noen av deltagerne hadde forsøkt å skaffe seg goder fra utsiden.

– Blant annet ved å prøve å bestikke statister på markedet. At de faktisk lyktes med å få inn mat og alkohol oppdaget vi ikke før et godt stykke ut i produksjonen, da noen av deltagerne dukket opp på gården beruset, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl.

Etter denne episoden ble det som var igjen av alkohol beslaglagt av produksjonen forteller de videre.

TV 2 skriver at eventuelle sanksjoner må være forholdsmessige både for deltagere og produksjonen, og det å be noen om å forlate gården på grunn av regelbrudd er en veldig sterk sanksjon.

– Det krever som nevnt at vi har alle fakta på bordet. Ofte har vi ikke hele bildet før produksjonen er over. Vi kan heller ikke være så strenge at vi risikerer å havne i en situasjon der vi til slutt ikke har deltagere igjen, sier Dahl.

Har hatt samtale med Isak

Han legger til at de er skuffet over det som har skjedd.

– Vi hadde samtaler med blant annet Isak, der vi forklarte hvorfor dette er uheldig, både for han selv og for formatet. Men for Isak gikk det sport i å lykkes med å lure produksjonen, og siden Farmen-gården verken er totalovervåket eller inngjerdet, er det selvfølgelig mulig å lykkes med hvis man arbeider iherdig nok for det.

Det var også en pågående pandemi i Norge da Dreyer oppsøkte utenforstående. Jan Petter Dahl legger til at alle deltagerne ble testet for å forsikre seg om at det ikke var smitte på gården.

Til info så deltar begge God kveld Norges programledere, Niklas Silseth Baarli og Sophie Elise, i årets Farmen kjendis.