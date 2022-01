Det mangler ikke på reaksjoner etter at det ble kjent at David Toska skal være gjest i TV 2s sjakkstudio. Politibetjent Erik Håland kaller valget for usmakelig og glorifisering av kriminelle.

Kritikken har haglet mot TV 2 etter at det ble kjent at hovedmannen bak Nokas-ranet i Stavanger blir gjest i sjakkstudio.

Politibetjent Erik Håland i Vest politidistrikt ble selv beskutt av Nokas-ranerne, og sier til TV 2 at det hele er usmakelig.

Håland er imidlertid enig i at Toska fortjener å få en lik sjanse som alle andre, siden han har sonet dommen og gjort opp for seg.

– Jo, det må han få, men er dette på lik linje med alle andre? Jeg ser ikke den. Jeg unner at han kommer tilbake til samfunnet. Samfunnet er tjent med at han ikke lenger begår den kriminaliteten.

Han påpeker at koblingen her er at Toska er kjendis, og at han blir sjakkekspert på TV 2.

– Det er usmakelig fordi hans kjendisstatus er på grunn av grove kriminelle handlinger. Hva er bakgrunnen for det? Har vi en glorifisering av kriminelle i Norge? Hvor går grensen og hvilke straffebud er alvorlige nok for at media ikke synes dette er greit?

Toska-debatt: – Jeg trodde det var en spøk!

– Kan inspirere

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 forteller at det gjør inntrykk å høre Håland sine synspunkter.

– Det har kommet en rekke reaksjoner i dag. Det må man anerkjenne, og man må ha dyp respekt for at det er mange som er berørte. Så har Håland sitt syn på saken, og så er det andre berørte som har sitt syn på saken.

Jansen Hagen skjønner godt at den første framstillingen av at Toska skulle være TV 2s sjakkekspert, som ledet til at han har fått en TV-kontrakt, er usmakelig.

Han sier at Toska får muligheten fordi han har en historie å fortelle.

– Han har sjakklidenskap og sjakkinteresse. I sendingene har det alltid vært sånn at det er tunge fageksperter og de med en historie. Hva sjakkmiljøet har betydd for Toska, er en historie som er viktig å høre og kan inspirere.

VIKTIG: Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 sier at Toska har en historie som kan inspirere. Foto: TV 2

– Dette er attraktivt

Kommentator Leif Welhaven i VG lurer på hvor grensen for hva man kan lage TV på går.

– Toska er kjent for en ting, og det er at han er hovedmannen bak det mest brutale ranet i norgeshistorien. Hvorfor skal han bli sjakkekspert? Er det sjakkunnskapene eller historien hans?

Det er et spørsmål Welhaven sier han ikke har fått besvart.

– Det vi må huske på er at dette attraktivt. Det er mange som kunne ønske seg en tilsvarende rolle i studio.

Jansen Hagen sier at Welhaven er inne på noe sentralt, og det er bakgrunnen for at TV 2 har brukt lang tid på avgjørelsen.

– I nesten ett år har vi diskutert dette, selv om tilbakemeldingen fra de pårørende var positiv i starten.

Kommentator om Toska: – Hvor går grensen?

TV-posisjon som utløses av bakgrunn

Jansen Hagen forteller at dette er en viktig debatt.

– Det handler om i hvilken grad vi ønsker å se straffedømte komme tilbake og gjøre det de ønsker i samfunnet. Toska ønsker å formidle noe positivt rundt sjakk. Er det riktig å da snu han vekk og ikke vise hva sjakkmiljøet har betydd for ham?

Welhaven er enig på spørsmål om at alle fortjener å få en ny sjanse, og mener Toska har fått dette med jobb og familie.

– Det dette handler om er om du skal få et konkurransefortrinn på TV etter å ha begått alvorlig kriminalitet.

Han påpeker at det er bra at pårørende har vært positive, men at man ikke vet omfanget med hvor mange som er traumatisert i dag.

– Du tenker ikke at en mann som Toska kan være et forbilde for andre straffedømte som skal rehabiliteres?

– Jeg syns det er fint at han fått et vanlig og ordinært liv. Men jeg har vanskeligheter med å se for meg at han får en TV-posisjon som utløses av bakgrunnen han har, sier Welhaven.