Norges ambassadør i samtaler med Taliban i Kabul

Norges ambassadør til Afghanistan og to andre diplomater var mandag tilbake i Kabul for å ha samtaler med Taliban.

Norge har sendt Afghanistan-ambassadør Ole Andreas Lindeman på et to-dagers besøk til Afghanistan. Utenriksministeren bekreftet nettopp på pressemøte i New York.

– Norges ambassadør og to kvinnelige diplomater er på et to-dagers besøk i Afghanistan. Det er for å få dialog med myndighetene for å sikre at folk får tilgang til humanitær hjelp. Og så følge med på hvordan situasjonen er for jenter. De har jo lovet at jenter skal få utdanning, men vi må være sikre på at det skjer. Og så må vi unngå at det blir kollaps av både skolesystemet og helsevesenet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV2.

– Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan. Det er tørke, pandemi, økonomisk kollaps og virkninger av mangeårig konflikt. Det er reell fare for samfunnskollaps med enorme konsekvenser for den afghanske sivilbefolkningen, sier Huitfeldt på regjeringens nettsider.

Utenriksministeren sier til TV 2 at det nå blir viktig er å unngå denne kollapsen.

– Da blir det en katastrofe for folk som bor der, men også for hele regionen. Det er det vi må unngå nå. De må komme seg gjennom vinteren og få mat.



Hun bekrefter også at Norge har vært i dialog med Taliban.

– Vi har jo hatt dialog med Taliban i mange, mange år. Det er nødvendig. Det er en del av norsk politikk at vi snakker med alle. Men vi mener at dette er en illegitim maktovertakelse som de har foretatt. Og det er også grunnlaget for de samtalene vi har.



Ambassadør Ole A. Lindeman og hans diplomatkolleger er tilbake i landet på et to dager langt besøk for å snakke med Taliban, som tok over makten i landet i august. Det førte til en storstilt evakuering av utenlandske statsborgere, inkludert nordmenn. Den norske ambassaden ble stengt og det er første gang etter maktovertakelsen at Lindeman er tilbake.

Tema for samtalene med Taliban var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, opplyser Huitfeldt.