Fornærmede om tiltalt politimann: – Jeg var fanget

HELGELAND TINGRETT (TV 2): Kvinnen som Spesialenheten mener ble voldtatt av den siktede politimannen i 30-årene, beskriver at hun over tid ble tvunget inn i en seksuell relasjon mot sin vilje.

Mandag startet rettssaken mot politimannen som er tiltalt for to ulike voldtekter, og for å ha misbrukt sin stilling overfor fem kvinner han har hatt seksuell omgang med.

En av kvinnene som har anmeldt mannen for voldtekt, var politistudent og hadde politimannen som praksisveileder da den angivelige voldtekten skjedde.

Politimannen nekter straffskyld for alle postene i tiltalen.

Han erkjenner likevel at han hadde et seksuelt forhold til den tidligere politistudenten. I retten hevdet han at han ble så forelsket i kvinnen at livet hans snudde seg på hodet.

Mandag ettermiddag inntok hun vitneboksen i Rana tingrett, der rettssaken skal pågå de neste seks ukene.

– Hadde hørt rykter

Innledningsvis begynte fornærmede å fortelle om hvordan hun først møtte politimannen. I løpet av sommeren 2017 hadde hun og resten av kullet på Politihøgskolen fått vite hvem som skulle være deres praksisveileder det neste året.

– Jeg fikk vite at det skulle være tiltalte. Da reagerte jeg med at jeg begynte å gråte fordi jeg hadde hørt så mye rykter om han. Jeg synes det var vanskelig at jeg skulle ha en veileder som det gikk så mange rykter om. Men tenkte likevel at det kom til å gå bra, sa hun.

I sin frie forklaring kom også politimannen inn på ryktene som han vet at har versert om han i flere år.

FORSVARET: Politimannen forsvares av advokat John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det har vært rykter om at jeg har plaget folk eller at jeg har ransaket uten hjemmel og den type rykter. Det kunne være at jeg oppbevarte narkotika på et hotell, at jeg stjal fra beslag og fikk damer til å suge meg i bilen, sa han.

Den fornærmede kvinnen sa i retten mandag at hun umiddelbart reagerte på den interne sjargongen i vaktlaget hun ble satt på sammen med tiltalte.

– Etter hvert begynte han å bli veldig pågående. Han stilte veldig mye spørsmål, blant annet om hvilke tidligere forhold jeg hadde vært i.

De to er enige om at relasjonen i desember 2017 utviklet seg til at de hadde samleie for første gang. Kvinnen hevder at hun etter dette forsøkte å si i fra om at hun ikke ville fortsette den intime relasjonen.

Da skal han, ifølge henne, behandlet henne på en måte som gjorde at hun ble redd for hvilke konsekvenser det kunne få for henne at hun avviste ham.

– Jeg turte ikke å gjøre noe mer, eller si noe. Jeg var redd for at han skulle gjøre noe som gikk utover meg og min praksisplass.

– Jeg var fanget

I retten anslo politimannen at han gjennom karrieren har vært veileder for rundt seks tidligere studenter. På spørsmål fra aktor omtalte han seg selv som en omsorgsfull, snill og artig person.

Politiadvokat Kaja Løhren Borg, som er en av to aktorer som fører saken for Spesialenheten, spurte tiltalte hva han anser som sine viktigste verdier i yrket som politi.

– Det tror jeg må ha vært det å vise interesse for folk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg fikk høre fra mine kolleger at de ikke klarte å skjønne hvordan jeg kunne ha så mye tålmodighet overfor det de omtale som knarkere. Jeg tror min viktigste verdi har vært å se og lytte til folk, sa han.

Den fornærmede kvinnen mener at mannen var flink i enkelte deler av rollen dom politimann, men at han enkelte ganger møtte personer på en måte som hun selv ikke hadde likt å bli møtt på.

– Hva tenker du om hvordan du har utført rollen som praksisveileder? spurte aktor tiltalte.

– Jeg tror jeg har utøvd den rollen over gjennomsnittet bra, svarte han.

Kvinnen mener på sin side at hun på grunn av frykt ikke klarte å avslutte relasjonen med mannen.

– Jeg var fanget, kom ingen vei og hadde ingen å prate med om det. Jeg snakket ikke med noen, før jeg snakket med Spesialenheten, sier hun.

Tips fra kriminelt miljø

Den 4. oktober i 2019 mottok Spesialenheten for politisaker en påtegning fra Nordland politidistrikt.

Av påtegningen fremkom det at det over tid hadde versert beskyldninger fra et kriminelt miljø mot politimannen om at han kunne ha misbrukt sin stilling og lekket informasjon til miljøet.

Videre fremkom det av påtegningen at tiltalte var informantbehandler og at det på grunn av reglene om taushetsplikt opp mot informanter var vanskelig for politiet å vurdere de fremsatte påstandene.

10. desember 2019 ble han pågrepet og varetektsfengslet. I januar 2020 ble han løslatt.

Opprinnelig var han siktet for åtte voldtekter, men da tiltalen ble tatt ut i mai 2021 var seks av disse henlagt på bevisets stilling.

Den fornærmede kvinnen skal fortsette sin forklaring i retten tirsdag. Deretter skal tiltalte, som ennå ikke har fått forklare seg om de samme hendelsene som kvinnen, få kommentere og eventuelt motsi hennes påstander i retten.

– Det er bra å komme i gang, så han får gitt sin versjon. Den andre siden av denne saken har vært spredt ganske mye offentlig i forkant. Han synes det er greit å få frem også sin versjon her. Det er langt igjen til en eventuell domfellelse i denne saken, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til TV 2.

TV 2 følger rettssaken også tirsdag.