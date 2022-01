Kilder til TV 2: Viking-salg gikk i vasken etter akutt problem

Viking nærmet seg et salg av midtbanespiller. Ut av ingenting dukket det opp noe som satte en stopper for det hele.

Samúel Kári Friðjónsson (25) nærmet seg en overgang til østerriksk fotball.

Viking var godt i gang med forhandlingene om et salg til Rheindorf Altach, som for øyeblikket ligger på sisteplass i østerriksk Bundesliga.

Papirarbeidet var ikke i orden, men slik TV 2 forstår det, var det en felles oppfatning om at det måtte noe helt spesielt og uventet til for å velte det som var i emning.

Og det var akkurat dét som skjedde.

TV 2 får opplyst fra flere uavhengige kilder at Friðjónsson midt i overgangsprosessen ble rammet av akutt betennelse i blindtarmen.

Det er en vanlig tilstand som forekommer hyppigst i aldersgruppen 10-30 år, og som omtrent 10 prosent av befolkningen får i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Islendingen skal torsdag ha blitt operert i blindtarmen, og det tar flere uker å komme seg etter inngrepet.

Det har nedrykkstruede Rheindorf Altach kanskje ikke tid til å vente på. Slik TV 2 forstår det, har Friðjónsson-overgangen for øyeblikket strandet, ettersom den østerrikske klubben jakter etter en erstatter som kan slutte seg til laget umiddelbart.

Viking skal fortsatt ha et lite håp om at Rheindorf Altach ikke skal finne noen andre, slik at salget likevel kan gjennomføres i løpet av januarvinduet.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder Eirik Bjørnø i Viking. Han svarer «ingen kommentar» på spørsmål om opplysningene.

Det samme gjelder spillerens agent Olafur Gardarsson.